به گزارش خبرنگار مهر از پاریس، روز پنجم سی و سومین دوره بازی‌های المپیک در حالی روز چهارشنبه (۱۰ مرداد) با برگزاری رقابت‌های رشته‌های مختلف در پاریس پیگیری شد که کاروان «خادم الرضا» ۹ نماینده داشت.

رقابت نمایندگان ایران از ساعات ابتدایی این روز از مسابقات (به وقت محلی) در قایقرانی آغاز شد و تا رقابت شبانه در شمشیربازی ادامه داشت و نتیجه هم شد پایان کار ایران در قایقرانی روئینگ دو نفره زنان، بسته شدن پرونده تنیس روی میز و شمشیربازی. رقابت یک نماینده ایران هم در این روز به تعویق افتاد.

عملکرد کاروان ورزش ایران در روز پنجم بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس به این شرح است:

پایان کار روئینگ دو نفره زنان با جایگاه آخر

رقابت ورزشکاران کاروان ایران امروز از قایقرانی آغاز شد و طی آن تیم دونفره قایقرانی روئینگ زنان ایران با ترکیب مهسا جاور و زینب نوروزی در فینال C برای تعیین رتبه‌های سیزدهم تا شانزدهم به مصاف رقبای خود رفت. قایق ایران با قایق‌هایی از کشورهای ژاپن، چین و پرو مسابقه داد و با زمان ۷ دقیقه و ۱۴ ثانیه و ۳۲ صدم ثانیه به عنوان قایق چهارم از خط پایان گذر کرد و در رده بندی نهایی هم شانزدهم شد. این در حالی بود که این رقابت‌ها در مجموع با حضور ۱۶ تیم برگزار شد.

فاطمه مجلل به فینال D رفت

در چارچوب رقابت‌های قایقرانی و در مادهن روئینگ تک نفره سنگین وزن، فاطمه مجلل در رقابت با نمایندگان پاراگوئه، صربستان، فیلیپین، برزیل و اسلوونی با زمان ۸:۰۶.۲۳ دقیقه در جایگاه ششم قرار گرفت و به فینال D راه یافت. او در این مرحله برای کسب یکی از جایگاه نوزدهم تا بیست و چهارم با حریفانش رقابت خواهد داشت.

بسته شدن پرونده تنیس روی میز با حذف نوشاد عالمیان

در چارچوب رقابت‌های تنیس روی میز بازی‌های المپیک و در جدول یک شانزدهم نهایی، نوشاد عالمیان به مصاف «توموکازو هاریموتو» از ژاپن رفت و مقابل او با نتیجه ۴ به ۲ متحمل شکست شد. این بازیکن که در نخستین دیدار خود «اوموتایو» از نیجریه را ۴ بر ۲ شکست داده بود، با کسب این نتیجه از صعود به مرحله یک هشتم نهایی بازماند و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

با حذف نوشاد عالمیان، پرونده تنیس روی میز ایران در بازی‌های المپیک بسته شد. نیما عالمیان و ندا شهسواری دو نماینده دیگر تنیس روی میز ایران در این رقابت‌ها بودند که در نخستین دیدار خود متحمل شکست شده و از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

تعویق رقابت تنها کماندار ایران

قرار بود در مرحله یک شانزدهم نهایی مسابقات تیروکمان و در بخش ریکرو بانوان، مبینا فلاح شامگاه چهارشنبه د به مصاف «نگویت دتا» از ویتنام برود اما این رقابت به دلیل شرایط نامساعد جوی، احتمال طوفان و بارندگی به روز پنجشنبه موکول شد.

مبینا فلاح در دور مقدماتی مسابقات المپیک با امتیاز ۶۵۲ در رده بیست و هشتم قرار گرفته بود و حریفش رتبه سی و هفت را بدست آورده بود.

طلسمی که با شمشیر هم نشکست

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با کسب جایگاه چهارم به کار خود در این دوره بازی‌های المپیک پایان داد. این تیم امروز در مرحله یک چهارم نهایی مقابل آمریکا به برتری ارزشمند ۴۵ بر ۴۴ دست یافت اما نتیجه دو دیدار دیگر خود در مرحله نیمه نهایی و رده بندی را به تیم‌های مجارستان (۴۵ به ۴۳) و فرانسه (۴۵ به ۲۵) واگذار کرد.

این در حالی است که در صورت پیروزی برابر فرانسه، شمشیربازی برای نخستین بار در تاریخ صاحب مدال المپیک می‌شدند ضمن اینکه بعد از گذشت پنج روز از بازی‌ها، کاروان ایران نیز با نخستین مدال تاریخی خود در تاریخ المپیک، وارد جدول توزیع مدال‌ها می‌شد.



