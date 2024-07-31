به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، کمتر از نیمی از آمریکایی‌ها با کمک دولت واشنگتن به کی‌یف موافق هستند.

بر اساس نظرسنجی مرکز تحقیقات «پیو» اندیشکده مستقر در واشنگتن، ۴۹ درصد از شرکت کنندگان می‌گویند واشنگتن هیچ مسئولیتی برای کمک به کی یف ندارد.

این در حالی است که ۴۸ درصد از رای دهندگان آمریکایی بر این باورند که آمریکا باید از اوکرانی حمایت کند.

نتایج این نظرسنجی در حالی منتشر شد که وزارت دفاع آمریکا همزمان اعلام کرد که حداقل ۲۰۰ میلیون دلار دفاع هوایی و سایر تسلیحات به اوکراین ارسال خواهد کرد وخود را متعهد به اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار دیگر را به عنوان حمایت طولانی مدت از کی یف می‌داند.

نظرسنجی مشابهی که سال گذشته از سوی موسسه ریگان انجام شد، نشان داد که ۵۹ درصد از آمریکایی‌ها از ارائه کمک نظامی به اوکراین حمایت می‌کنند. در نتیجه نتایج نظرسنجی پیو حاکی از کاهش حمایت آمریکایی‌ها از کمک نظامی به اوکراین است.

آمریکا از زمان آغاز درگیری میان روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، بیش از ۵۵.۴ میلیارد دلار کمک امنیتی به اوکراین اختصاص داده که شامل طیف گسترده ای از سلاح‌های مرگبار است.