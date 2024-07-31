به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه امروزر چهارشنبه با همسر و فرزندان اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس به صورت تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس اعلام اداره ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه، رئیس جمهور ترکیه در این گفتگوی تلفنی از شهادت اسماعیل هنیه در جریان تروری خائنانه، ابراز تأسف کرد.

این در حالیست که تل آویو هنوز به طور رسمی مسئولیت این ترور را نپذیرفته است. از سوی دیگر، یکی از سخنگویان ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که اشغالگران قدس مسئولیت ترور هنیه را نمی‌پذیرد.

گفتنی است که تارنمای شبکه العربیه، در خبری اعلام کرد که «دفتر رسانه‌ای رژیم صهیونیستی ساعاتی پیش با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی و انتشار تصویر اسماعیل هنیه نوشت که «از شر او خلاص شدیم».