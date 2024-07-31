به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هزاران دانشجوی یمنی با برگزاری راهپیمایی در دانشگاه صنعا، جنایت ترور اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و حمله رژیم صهیونیستی بیروت و حمله آمریکا به حشد شعبی عراق را محکوم کردند.

راهپیمایی کنندگان شعارهایی در حمایت از شهید هنیه و غزه و علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا سر دادند.

ساعاتی قبل روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آقای دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند.