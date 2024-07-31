به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه سازمان بسیج رسانه استان همدان در پی شهادت شهید اسماعیل هنیه به شرح زیر است:

«بسم رب الشهدا و الصدیقین

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله أمواتاً بل أحیاءٌ عند ربهم یرزقون

شهادت مبارز خستگی‌ناپذیر و شخصیت برجسته جبهه مقاومت اسلامی، شهید اسماعیل هنیه، به دست سفاک‌ترین قاتلان تاریخ را به محضر امام عصر (عج)، ولی‌امر مسلمین جهان، امت اسلامی و همه آزادگان جهان تبریک و تسلیت عرض می‌نمائیم.

آن شهید مجاهد بزرگ از جمله پرچمداران نهضت آزادی قدس شریف که بارها در معرض شهادت قرار گرفته بود، عاقبت رژیم پست صهیونیستی از روی استیصال ایشان را در مأمن خویش در تهران به شهادت رساند.

اهالی رسانه استان همدان در کنار ملت عزیز ایران، ترور مهمان مبارز خویش را محکوم می‌کنند و یقیناً گرفتن انتقام شهادت این قهرمان از سران رژیم منحوس صهیونیستی را خواستار هستند.

انشاالله ثمره خون شهیدان را قدس صبح ظفر را نزدیک کرده و آزادی فلسطین عزیز را رقم خواهد زد.