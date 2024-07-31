به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، اوکراین امروز چهارشنبه اولین ناوگان جنگنده‌ های اف- ۱۶ را تحویل گرفت.

بر اساس اعلام این رسانه، تعداد جنگنده‌ ها کم است و مشخص نیست که آیا خلبانان اوکراینی که در ماه های گذشته با مربیان غربی خود آموزش دیده اند، می توانند فورا جت ها را عملیاتی کنند یا به زمان بیشتری نیاز دارند.

بلومبرگ در این خصوص ادعا کرد: مهلت انتقال هواپیماهای جنگی ساخت آمریکا تا پایان ماه جاری بود و به گفته افراد مطلع که خواستند نامشان فاش نشود، این مهلت رعایت شده است!

به گزارش اسپوتنیک، پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته بود که تحویل جنگنده‌ های اف- ۱۶ به اوکراین «وضعیت میدان جنگ را تغییر نخواهد داد» و روسیه آنها را مانند سایر تجهیزات نابود خواهد کرد.

نیکلای بودریخین، مورخ نظامی نیز تأکید کرده بود که جنگنده‌ های اف-۱۶ یک هواپیمای قدیمی با ویژگی ها و محدودیت هایی هستند که برای ارتش روسیه کاملاً شناخته شده است.

این در حالیست که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اوایل ماه ژوئیه گفته بود که هلند و دانمارک متعهد شدند تا جنگنده‌های اف-۱۶ را در تابستان امسال به اوکراین تحویل دهند.