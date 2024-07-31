شیخ احمدرضا کنعانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اقدام مذبوحانه و از سر استیصال رژیم خون‌آشام صهیونیستی در ترور رهبر شجاع و مجاهد برجسته فلسطینی، جناب آقای اسماعیل هنیه موجب تالم و تعزیت یاران جبهه‌ی عظیم مقاومت و اهل سنت جزیره مقاوم خارگ شد.

وی افزود: بی تردید این گونه اعمال، وجدان‌های بیدار وطینت های حق طلب را بر آنچه در غزه‌ی مقتدر مظلوم می‌گذرد، بیدار تر می‌کند.

امام جمعه خارگ تصریح کرد: شهادت مبارز خستگی‌ناپذیر و شخصیت برجسته جبهه مقاومت اسلامی، شهید اسماعیل هنیه، به دست سفاک تر ین قاتلان تاریخ را به محضر امام عصر (عج)، ولی‌امر مسلمین جهان، امت اسلامی و همه آزادگان جهان از سوی اهل سنت وفادار جزیره خارگ تبریک و تسلیت عرض می‌نمائیم.

شیخ کنعانی گفت: شهید هنیه نمونه یک انسان آزادی طلب است، که به خوبی نشان داد سال‌ها است که آماده شهادت در راه حق و خداست و علاوه برآن باکی از شهادت ندارد.