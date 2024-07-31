عدم توجه به جلو سواری سمند در ایلام ۲ کشته برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ابوالفضل کهزادی اظهار داشت: در پی اعلام فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف یک دستگاه سواری سمند با عابر در محور ایلام به مهران محدوده کیلومتر ۱۵، بلافاصله کارشناسان پلیس راه و عوامل امدادی جهت بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی به عمل آمده از سوی کارشناسان پلیس راه مشخص شد، راننده سواری سمند به علت عدم توجه به جلو با دو نفر عابر که از دامداران منطقه بودند، برخورد و از محل متواری که با هماهنگی عوامل انتظامی شهرستان مهران و مردم بومی محل در مسیر مهران خودرو متوقف و به مراجع قضائی تحویل داده شد.

کهزادی بیان داشت: در بررسی به عمل آمده از سوی کارشناسان پلیس راه مشخص شد که در اثر این حادثه ۲ نفر از دامداران و ساکنین بومی منطقه فوت کردند.

سرهنگ کهزادی بیان کرد: برابر اعلام کارشناسان پلیس راه علت تامه تصادف عدم توجه به جلو اعلام شده است.