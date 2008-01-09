  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۹ دی ۱۳۸۶، ۱۳:۰۶

/ روسیه نخستین مهمان مریخ /

روسیه فضانورد به مریخ می فرستد

روسیه فضانورد به مریخ می فرستد

یک مقام عالی رتبه روسی گفت: روسیه خیز بلندی به سوی تکمیل ماموریت سرنشین دار مریخ خود تا سال 2025 برداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشمند سرشناس گفت: روسیه در قالب این ماموریت، فرو نشاندن یک فضانورد روس بر روی مریخ را نیز متصور شده است.

مدیر انستیتو تحقیقات فضایی روسیه ادامه داد : با توجه به تجربیات بالایی که در عرصه ماموریتهای فضایی کسب کرده ایم، خیز بلندی به سوی تحقق ماموریت سرنشین دار مریخ برداشته ایم.

بر اساس گزارش اسپیس وار، وی ادامه داد : هدف اصلی ما تبدیل شدن روسیه به نخستین کشور جهان در اعزام فضانورد به سیاره سرخ تا سال 2025 است که از نگاه فنی و اقتصادی ما، برنامه ای دست یافتنی است.

این مقام روسی افزود : اگر روسیه بخواهد در عرصه جایگاه علمی، خود را در سراسر جهان برجسته کند، مریخ عالی ترین و با ارزشترین هدف برای صنایع فضایی و دست یابی به این جایگاه است.

وی در حالی این اظهارات را بیان می کرد که از عقب افتادن روسیه در برنامه سفر به ماه خبر می داد.

کد مطلب 618319

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها