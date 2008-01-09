روسیه فضانورد به مریخ می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دانشمند سرشناس گفت: روسیه در قالب این ماموریت، فرو نشاندن یک فضانورد روس بر روی مریخ را نیز متصور شده است.

مدیر انستیتو تحقیقات فضایی روسیه ادامه داد : با توجه به تجربیات بالایی که در عرصه ماموریتهای فضایی کسب کرده ایم، خیز بلندی به سوی تحقق ماموریت سرنشین دار مریخ برداشته ایم.

بر اساس گزارش اسپیس وار، وی ادامه داد : هدف اصلی ما تبدیل شدن روسیه به نخستین کشور جهان در اعزام فضانورد به سیاره سرخ تا سال 2025 است که از نگاه فنی و اقتصادی ما، برنامه ای دست یافتنی است.

این مقام روسی افزود : اگر روسیه بخواهد در عرصه جایگاه علمی، خود را در سراسر جهان برجسته کند، مریخ عالی ترین و با ارزشترین هدف برای صنایع فضایی و دست یابی به این جایگاه است.

وی در حالی این اظهارات را بیان می کرد که از عقب افتادن روسیه در برنامه سفر به ماه خبر می داد.