سیاوش عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص معیارهایی که برای انتخاب وزارتخانه سبز مدنظر قرار گرفته خواهد شد گفت: با توجه به اینکه برخی از وزارتخانه ها ارتباط زیادی با محیط زیست ندارند لذا به احتمال زیاد از فهرست نامزدهای وزارتخانه سبز حذف خواهند شد.

وی افزود: در زمینه محیط زیست برخی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارتخانه مشترک بوده است که ما سعی کرده ایم اینگونه فعالیتها را نیز از چرخه معیارهای خود برای انتخاب وزارتخانه سبز حذف کنیم.

دبیر برگزاری نمایشگاه محیط زیست خاطر نشان کرد: معیار اصلی ما برای انتخاب وزارتخانه سبز وزارتخانه هایی است که مسایل زیست محیطی را در اجرای فعالیتهای توسعه ای و زیر بنایی خود مدنظر قرار می دهند.

وی افزود: برنامه ریزی های زیست محیطی ای که هر وزارتخانه در چشم انداز 20 ساله خود مدنظر قرار داده است نیز از مسایلی است که در انتخاب وزارتخانه سبز مدنظر می باشد.

سیاوش عباسی در ادامه گفت: تا کنون حضور سازمانهای بین المللی راپمی، سازمان برنامه توسعه سازمان ملل UNDP، سازمان تسهیلات جهانی محیط زیست GEF و سازمان محیط زیست خزر در نمایشگاه بین المللی محیط زیست قطعی شده است.

وی افزود: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده حضور شرکتهایی از کشورهای آلمان، اندونزی، اوکراین، بلاروس، اتریش، روسیه، فرانسه، چین نیز قطعی به نظر می رسد.

دبیر برگزاری نمایشگاه محیط زیست در ادامه اضافه کرد: برابر اطلاعات ما در مراسم افتتاحیه نمایشگاه وزیر محیط زیست ایتالیا و در مراسم اختتامیه وزیر محیط زیست اندونزی حضور خواهند داشت.

لازم به ذکر است هفتمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست از 23 تا26 بهمن ماه در تهران برگزار خواهد شد.