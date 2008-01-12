"تأثیر گناه بر معرفت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر در پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی به انجام رسیده است.

"تأثیر گناه بر معرفت" در صدد تبیین این است که نه تنها آلودگی‌های اخلاقی می‌توانند معرفت بشر را به انحراف کشانند، بلکه، با طور خاص، گناه را باید از مقولات اصلی معرفت شناختی قلمداد کرد.

نگاهی به آموزه‌های ادیان نشان می‌دهد که اگر انسان به کسب معرفت تشویق می‌شود، پیش از آن، به پاک‌سازی اخلاقی موظف می‌گردد. پس مسئلة تأثیر گناه بر معرفت، برای پیروان ادیان آسمانی، امری پذیرفته است. اما آیا در حوزۀ معرفت‌شناسی نیز چنین است؟

به‌رغم این پندار که باورهای ما معمولاً به پشتوانه استدلال اخذ می‌شوند، همواره ردّ پای سرشت عاطفی – ارادی ما که از علایق و احساسات، امیال و خواسته ها و آرزوهای ما شکل می‌گیرند، در باورهای ما به‌خوبی قابل پی‌گیری هستند.