فيلم مبارزات مونيتا تهيه شد

به گزارش خبرنگار " مهر" مونيتا پس از آنكه " شينوها را" اعجوبه سنگين وزن ژاپني با دنياي قهرماني خداحافظي كرد به تيم ملي ژاپن رسيد و از آن پس درهيچ مبارزه اي شكست نخورده است. اين كوتاه قد چغركه حريف اصلي سيد محمود ميران درالمپيك آتن است در رقابت هاي گزينشي المپيك درهامبورگ آلمان چون گذشته با قدرت ظاهر شد و تمام حريفان ريز و درشت خود را دركمتر از 2 دقيقه ضربه فني كرد و صاحب مدال طلا شد . تمنرف جودوكار سنگين وزن روسها كه يكي ديگر از حريفان مونيتا است پس از آنكه درهامبورگ مي بايست به قيد قرعه در دور اول با اين ژاپني مبارزه مي كرد قيد حضور در ميدان را زد و اصلا به روي تاتامي نرفت.

مربيان تيم ملي از تمام مبارزات مونيتا در آلمان فيلم تهيه كردند تا تمام زواياي تكنيكي و شگردهاي او بررسي شود. مربيان قصد دارند با بررسي دقيق و بيشتر اين فيلم ها ميران را براي مبارزه با او در آتن آماده كنند.