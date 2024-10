اکران فرهنگی «جان بر کف و رزم جامه بر تن» در بیلبوردهای پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی اعلام کرد: همزمان با خبر درگیری نیروهای پیاده‌نظام زرهی در محله تل سلطان در رفح و به شهادت رسیدن فرمانده یحیی السنوار رئیس دفتر سیاسی حماس در یک ساختمان در نوار غزه، اکران‌های فرهنگی «جان بر کف و رزم جامه بر تن» در بیلبوردهای پایتخت اجرا شد.

در این اکران‌های فرهنگی چند زبانه که از تصاویر فرمانده شهید یحیی سنوار استفاده شده است از جملاتی همچون «بدن‌ها می‌میرند و اندیشه‌ها می‌مانند»، «الشهید القدس»، «المجاهد الشهید یحیی السنوار»، «sinwar is still alive and not dead"، "انه حی و لیس میّتا»، «Yahya Ibrahim Hassan Sinwar 29 october 1962/16 october 2024» استفاده شده است.