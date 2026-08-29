به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: همزمان با فرا رسیدن میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در راستای اجرای سیاستهای اشتغالزایی ، سربازان ماهر منقضی خدمت در نیروهای مسلح که از اول مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ خدمت وظیفه عمومی خود را به اتمام رسانده و کارت پایان خدمت دریافت کرده اند میتوانند با مراجعه به سامانهی سماس و به نشانیhttps://reg.samasoo.ir/users در مرحلهی اول ثبتنام وام تسهیلات اشتغالزایی سربازان ماهر شرکت و درخواست خود را ثبت کنند.
این تسهیلات صرفا به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق میگیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانهی مذکور بارگذاری کرده و در زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند؛ اولویت واگذاری تسهیلات مذکور با افراد برتر مسابقات، سربازان متاهل و افرادی است که در بازه تعیین شده زودتر نسبت به ثبتنام و تکمیل مدارک اقدام کنند.
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