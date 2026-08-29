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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی به سربازان ماهر منقضی خدمت

اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی به سربازان ماهر منقضی خدمت

سازمان وظیفه عمومی فراجا از آغاز ثبت‌نام تسهیلات اشتغال‌زایی برای سربازان ماهر منقضی خدمت نیروهای مسلح از ۹ شهریور ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان وظیفه عمومی فراجا طی اطلاعیه ای اعلام کرد: همزمان با فرا رسیدن میلاد با سعادت پیامبر اکرم حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) و در راستای اجرای سیاست‌های اشتغال‌زایی ، سربازان ماهر منقضی خدمت در نیروهای مسلح که از اول مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ خدمت وظیفه عمومی خود را به اتمام رسانده و کارت پایان خدمت دریافت کرده اند می‌توانند با مراجعه به سامانه‌ی سماس و به نشانیhttps://reg.samasoo.ir/users در مرحله‌ی اول ثبت‌نام وام تسهیلات اشتغال‌زایی سربازان ماهر شرکت و درخواست خود را ثبت کنند.

این تسهیلات صرفا به سربازان ماهر منقضی خدمتی تعلق می‌گیرد که مستندات مربوط به مهارت خود را در سامانه‌ی مذکور بارگذاری کرده و در زمان تعیین شده نسبت به ثبت درخواست اقدام کنند؛ اولویت واگذاری تسهیلات مذکور با افراد برتر مسابقات، سربازان متاهل و افرادی است که در بازه تعیین شده زودتر نسبت به ثبت‌نام و تکمیل مدارک اقدام کنند.

کد مطلب 6931162
مهسا حيدری توچائی

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