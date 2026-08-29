به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی پیش از ظهر شنبه در شورای اداری آموزش و پرورش استان لرستان که به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت برگزار شد، اظهار کرد: هفته دولت فرصت مناسبی برای قدردانی از کارکنان دولت و در عین حال بازخوانی مسئولیت سنگین خدمتگزاری به مردم است.

وی با بیان اینکه توفیق خدمت به مردم یک هدیه و فرصت بزرگ الهی است، افزود: همه کارکنان دولت، فارغ از دستگاه و جایگاه سازمانی، باید این مسئولیت را قدر بدانند و از لحظه‌لحظه دوران خدمت خود برای رفع مشکلات و گره‌گشایی از امور مردم استفاده کنند.

فلسفه مسئولیت، خدمت به مردم است

استاندار لرستان با تأکید بر اینکه فلسفه وجودی مدیران و کارکنان دولت، خدمت به مردم است، گفت: مراجعه‌کنندگان به دستگاه‌های اجرایی باید به عنوان صاحبان اصلی حق مورد توجه قرار گیرند و مدیران و کارکنان باید با گشاده‌رویی، احترام و تمام توان خود در مسیر حل مشکلات آنان تلاش کنند.

شاهرخی ادامه داد: مردم باید آثار خدمت دستگاه‌های اجرایی را در زندگی خود مشاهده کنند و رضایت آنان باید یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران باشد.

وی با اشاره به محدود بودن فرصت مسئولیت مدیران اظهار کرد: دوران مسئولیت به سرعت سپری می‌شود و مدیران باید این فرصت را برای انجام کارهای ماندگار و اقداماتی که نتیجه آن برای مردم باقی می‌ماند، مغتنم بشمارند.

آموزش و پرورش؛ دستگاهی اثرگذار در آینده کشور

استاندار لرستان در ادامه با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش، رسالت این دستگاه را متفاوت و بسیار مهم دانست و گفت: آینده کشور در مجموعه تعلیم و تربیت شکل می‌گیرد و همه کارکنان این دستگاه، اعم از معلمان، نیروهای آموزشی و کارکنان اداری، در ساختن آینده جامعه نقش دارند.

شاهرخی افزود: نقش کارکنان اداری آموزش و پرورش تنها به انجام امور اداری محدود نمی‌شود، بلکه این مجموعه با پشتیبانی، هدایت و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت معلمان، سهم مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان دارد.

وی تأکید کرد: هر اندازه نظام اداری آموزش و پرورش منسجم‌تر، کارآمدتر و پشتیبان‌تر باشد، زمینه برای فعالیت بهتر مدارس و معلمان نیز فراهم‌تر خواهد شد و در مقابل، هرگونه اختلال در این نظام می‌تواند آثار خود را با ضریب بیشتری در فرآیند تعلیم و تربیت نشان دهد.

سیاست‌گذاری بدون پشتیبانی اجرایی نتیجه نمی‌دهد

شاهرخی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌ها در آموزش و پرورش گفت: سیاست‌گذاری زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که نظام اداری توان پشتیبانی از برنامه‌ها را داشته باشد و زمینه اجرای صحیح سیاست‌ها را در مدارس فراهم کند.

وی ادامه داد: مجموعه اداری آموزش و پرورش باید به گونه‌ای عمل کند که معلمان و نیروهای آموزشی بتوانند با تمرکز و آرامش بیشتری مأموریت اصلی خود را که تعلیم و تربیت دانش‌آموزان است، دنبال کنند.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: توجه به کیفیت خدمات اداری، رفع موانع موجود و پشتیبانی مؤثر از مدارس، در نهایت به ارتقای کیفیت آموزش و پرورش و افزایش اثربخشی این دستگاه منجر خواهد شد.

رضایت مردم؛ مهم‌ترین دستاورد دوران مسئولیت

شاهرخی در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت استفاده از فرصت مسئولیت برای خدمت‌رسانی گفت: هیچ چیز برای یک خدمتگزار ارزشمندتر از رضایت مردم و مشاهده نتیجه اقدامات انجام‌شده نیست.

وی افزود: هفته دولت نباید صرفاً فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد باشد، بلکه باید زمینه‌ای برای بازنگری در شیوه خدمتگزاری، شناسایی نقاط ضعف و تقویت اقداماتی باشد که مستقیماً به بهبود زندگی مردم منجر می‌شود.

استاندار لرستان تأکید کرد: مدیران و کارکنان دولت باید به این باور برسند که مسئولیت، فرصت موقت خدمت است و آنچه در نهایت باقی می‌ماند، آثار اقدامات و میزان رضایتی است که در میان مردم ایجاد شده است.