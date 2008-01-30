به گزارش خبرگزاری مهر ، آیت الله قره قانی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد به بازده بالای این آب شیرین کن ها در مقایسه با آب شیرین کن های حوضچه ای موجود در ایران اشاره کرد و افزود: در آب شیرین کن طراحی شده، گرمایی که آب در مرحله تقطیر از دست می دهد برای پیشگرم کردن آب داخل کندانسور مورد استفاده قرار می گیرد.

مجری طرح به مراحل کار دستگاه اشاره کرد و گفت: در این دستگاه آب شور از قسمت ورودی وارد کندانسور دستگاه می شود. پس از انجام عملیات مربوطه وارد آبگرم کن خورشیدی می شود. در آبگرم کن خورشیدی آب به 70 الی 80 درجه سانتی گراد می رسد. این آب سپس به محفظه رطوبت زنی وارد می شود در این محفظه آب گرم شده به صورت پاششی روی صفحات رطوبت زنی ریخته می شود.

وی گفت: همزمان هوا از قسمت پایین به وسیله یک دمنده دمیده می شود و آب با هوایی که روی این محفظه رطوبت زنی جریان دارد تبادل جرم و حرارت می کند. در طی این فرآیند دمای هوا افزایش پیدا می کند. آب شور نیز که غلظت نمک آن افزایش یافته است از سیستم خارج می شود و هوای گرم که رطوبت آن افزایش یافته پس از ورود به محفظه کندانسور و کاهش دما رطوبت خود را از دست داده و آب شیرین بدست می آید.

قره قانی در مورد اجزای تشکیل دهنده آب شیرین کن اظهار داشت: این آب شیرین کن از یک کندانسور، یک آبگرم کن ثابت خورشیدی قسمت رطوبت زنی ، بخش پاششی، پمپ آب و اتصالات آن تشکیل شده است.

دانشجوی این دانشگاه اظهار داشت: این آب شیرین کن از قابلیت تولید 10 الی 20 لیتر آب شیرین در روز برخوردار است و می توان از آن برای تهیه آب گرم خانه ها، حمام ها و واحدهای کوچک ساحلی استفاده کرد.