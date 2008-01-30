به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا بهرامی شب گذشته در جمع با خبرنگاران اظهار کرد: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی متکفل نرم افزاری نمودن منابع و متون اسلامی‌ است و تاکنون هزار جلد از منابع اسلامی با تکنیک‌های جدید به صورت نرم افزاردرآمده است.



وی با اشاره به استقبال حوزویان، محققان و پژوهشگران از نرم افزارهای مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در داخل و خارج از کشور تصریح کرد: تاکنون 30 نرم افزار از سوی این مرکز تولید شده ونرم افزارهای مرکز با 80 درصد تخفیف به مراکز علمی، حوزوی و دانشگاهی ارائه می‌شود.



مسئول بانک‌های اطلاع رسانی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در ادامه به تولید نرم افزار درختواره فقه اشاره کرد و گفت: در شیوه درختواره که از ابداعات این مرکز است نمایی از عناوین کلی و جزیی به صورت طبقه بندی شده در شاخه‌های منظم و منطقی عرضه می شود.



وی ادامه داد: در این نرم افزار که مراسم رونمایی آن روز پنج شنبه با حضور آیت الله مصباح یزدی برگزار می‌شود 58 کتاب از منابع فقه اسلامی ارائه شده است.



حجت الاسلام بهرامی ‌امکان نمایش درختواره فقه به ترتیب ابواب فقهی، موضوعی و... امکان استخراج فهرست‌های گوناگون بر اساس عنوان در ختواره عناوین مکمل و اعلام واژه‌ها، توضیح اصطلاحات فقهی و اصولی بر اساس شش مأخذ معتبر و... در جمله خصوصیات این نرم افزار برشمرد.

