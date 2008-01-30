به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حاجی تاروردی امروز در سی و یکمین گردهمایی معاون پژوهشی واحدها و پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این گردهمایی گفت : توسعه کشور ما نیز نیازمند تولید دانش و فناوری ایرانی است زیرا در غیر این‌صورت تنها مصرف کننده محصولات فناوری غرب خواهیم بود در حالی که کارخانجات و صنایع ما باید با بهره‌گیری از فناوری داخلی به تولید بپردازند.



وی با اشاره به سخنان رئیس جمهور در جمع اعضا و مدیران جهاددانشگاهی، دستیابی به دانش و فناوری بومی را مستلزم خودباوری و اعتماد به نفس دانست و گفت: موفقیت‌های دانشمندان جوان ایرانی در عرصه فناوری هسته‌ای و سلول‌های بنیادی محصول همین خودباوری است.



معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد دکتر سعید کاظمی آشتیانی خاطرنشان کرد: تدوین سند چشم انداز بیست ساله جهاددانشگاهی نقطه عطفی در فعالیت‌های این نهاد است که براساس این سند، جهاددانشگاهی در افق 1404 نهادی انقلابی با هویت اسلامی، الهام بخش و موثر در کشور و پیشگام در توسعه علم و فناوری و فرهنگ خواهد بود.



در مراسم افتتاحیه این گردهمایی علاوه بر که دکتر محمدصادق حاجی تاروردی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، مهندس عباس محتاج استاندار قم، آیت الله قاضی رئیس دانشگاه قم، حجت الاسلام سید محمد آتش ذر رئیس شورای اسلامی شهرستان قم، سید مهدی طباطبایی معاون برنامه ریزی استانداری قم و معاونان پژوهشی واحدها و پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی حضور داشتند.

سی و یکمین گردهمایی معاون پژوهشی واحدها و پژوهشکده‌های جهاددانشگاهی سراسر کشور صبح امروز به میزبانی جهاددانشگاهی واحد استان قم در دانشگاه قم آغاز به کار کرد.