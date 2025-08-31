  1. استانها
سیامک آزادی سرپرست سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه شد

کرمانشاه- با حکم رئیس جهاددانشگاهی کشور، سیامک آزادی به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی دکتر علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، مهندس سیامک آزادی به عنوان سرپرست سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه منصوب شد.

در بخشی از حکم صادره آمده است: امید است با اتکال به خداوند متعال و همکاری و همدلی همه جهادگران عزیز، در انجام وظایف محوله و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های سازمان موفق باشید.

مهندس آزادی که در حال حاضر ریاست پارک علم و فناوری کرمانشاه را بر عهده دارد، پیش‌تر نیز سابقه معاونت فناوری سازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه را در کارنامه خود داشته است.

گفتنی است در نامه‌ای جداگانه، از تلاش‌ها و خدمات دکتر مسلم حدیدی در مدت زمان فعالیت خود به عنوان رئیس سازمان جهاددانشگاهی استان کرمانشاه تقدیر و تشکر شد.

