سناي فرانسه قانون منع حجاب را تصويب كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سوئيسي باسلر، پارلمان فرانسه قانون منع حجاب درمدارس اين كشوررا به تصويب رساند.

براساس گزارشهاي رسيده پس ازمجمع ملي ، سناي فرانسه با 276 راي مخالف در مقابل 20 راي موافق پيش قانون منع حجاب را كه از سوي دولت ژاك شيراك رئيس جمهوراين كشور ارائه شده بود به تصويب رساند.

باسلر درادامه با اشاره به اينكه نمايندگان كمونيست مجمع ملي به شدت مخالف مسئله منع حجاب درفرانسه بودند، نوشت: آنها براين عقيده هستند كه اين مسئله به حقوق حدود 5 ميليون مسلمان حاضر در فرانسه لطمه وارد مي كند . اين روزنامه درپايان نوشت: قانون منع حجاب از آغاز سال تحصيلي جديد به مرحله اجرا درمي آيد .



کد مطلب 63276