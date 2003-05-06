پنج نشريه خانه منتشر مي شود .

به گزارش خبر گزاري مهر ، تشكل دانشجويي خانه نو انديشان دانشگاه تهران،نشريات "سينماي كاغذي" به مدير مسئولي پريسا مدار نيري ، ،"كلبه داستان" به مدير مسئولي سحر ناز سماعي نژاد،"ايزد" به مدير مسئولي حاجي سعيد،"مونس " به مدير مسئولي علي عقيقي، و روزنامه "به روز " به مدير مسئولي محمد آقاسي،را تا آخر ارديبهشت ماه جاري منتشر مي سازد .

اين نشريات به ترتيب در زمينه هاي تخصصي سينما ، داستان ، دين و مشاوره منتشر خواهند شد .