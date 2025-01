به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، واکسن HPV در سال‌های اخیر واکسن ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) به عنوان یک روش پیشگیری از سرطان دهانه رحم تبلیغ می‌شود. اما در مورد عوارض بالقوه این واکسن شواهد زیادی در کشورهای مختلف دنیا به دست آمده و نگرانی‌های جدی در خصوص تزریق این واکسن به دختران و زنان جوان ایجاد کرده است.

از جمله عوارض مهم ناشی از تزریق واکسن HPV، شواهدی مبنی بر ارتباط دریافت این واکسن با بروز ناباروری و نارسایی زودرس تخمدان (POF) است که شرکت‌های دارویی سازنده معتقدند که این واکسن بی خطر است، اما مطالعات متعددی وجود دارد که خلاف آن را مطرح می‌کند و نیاز به بررسی دقیق‌تر را نشان می‌دهد.



در برخی از کشورها، مردم (زنان و دختران آسیب دیده) شکایت‌های قانونی زیادی علیه شرکت‌های سازنده این واکسن ثبت کرده‌اند.



نارسایی زودرس تخمدان یعنی توقف عملکرد طبیعی تخمدان‌ها قبل از ۴۰ سالگی. نمود آن بصورت قطع چرخه قاعدگی (آمنوره) و آغاز یائسگی زودس بوده و منجر به ناباروری می‌شود و مطالعاتی در دسترس هستند که موارد POF به دنبال انجام واکسیناسیون HPV در دختران و زنان جوان را گزارش کرده‌اند.

آیا تزریق واکسن به دختران و زنان جوان می‌تواند آنان را عقیم کند؟

مطالعات متعددی موارد اختلال عملکرد تخمدان در مدت کوتاهی پس از واکسیناسیون HPV را گزارش کرده‌اند. برخی پژوهشگران معتقدند که کارآزمایی‌های بالینی اولیه واکسن HPV، پیامدهای بلندمدت آن بر سلامت باروری را به‌طور کافی ارزیابی نکرده‌اند.

حتی فراتر از آن، برخی محققین بر این باورند که دارونمای مورد استفاده در برخی کارآزمایی‌ها بی‌اثر و خنثی نبوده و حاوی نوعی ادجوانت بوده که به صورت بالقوه می‌توانند با عملکرد تخمدان تداخل کنند. این ادجوانت‌ها که در خود واکسن HPV هم وجود دارند، ممکن است در بافت تخمدان جمع شوند و تعادل هورمونی و عملکرد تخمدان را مختل کنند .

ادعاهای شرکت‌های سازنده و تضاد منافع



مطالعات بلندمدت که به طور خاص به این موضوع بپردازند، وجود ندارد و متأسفانه نمی‌توان ادعا کرد که واکسن‌های HPV ایمن هستند، البته باید گفت که برخی از سازمان‌های نظارتی مهم، مانند CDC آمریکا و WHO، ادعاهای مربوط به ارتباط بین واکسیناسیون HPV و ناباروری را رد کرده‌اند، اما برخی محققین معتقدند که ممکن است پای «روابط مالی»، «تجارت» و «تضاد منافع» در میان باشد!

هم برای محققین علوم پزشکی و هم برای مردم، در سراسر جهان، رابطه بین واکسن HPV و ناباروری یک موضوع نگران کننده و بحث برانگیز است.



چراکه به ویژه در کشورهایی که واکسیناسیون در آنها گسترده و نسبتاً اجباری است، شواهد زیادی وجود دارد و نمی‌توان این همه موارد مستند نارسایی زودرس تخمدان پس از واکسیناسیون را نادیده گرفت و یکی از اصول ورود واکسن به برنامه‌های نظام سلامت، اطمینان از ایمنی یا Safety آن است. آیا درباره واکسن HPV، براساس شواهد بین‌المللی، این اطمینان وجود دارد یا خیر؟



