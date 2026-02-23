به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سید محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با اشاره به فرآیندهای لازم برای ورود یک واکسن به جدول واکسیناسیون جاری اظهار کرد: برای اضافه شدن هر واکسن به برنامه ملی، همانند واکسن‌های سرخک یا فلج اطفال، باید مجموعه‌ای از ارزیابی‌های تخصصی انجام شود؛ از بررسی‌های اپیدمیولوژیک و ارزیابی بار بیماری گرفته تا تحلیل‌های اقتصادی، هزینه–اثربخشی، شاخص‌های فرهنگی و اجتماعی و تعیین دقیق گروه هدف از منظر پزشکی و غیرپزشکی.

وی افزود: موضوع واکسن HPV در کمیته کشوری ایمن‌سازی بررسی و از نظر علمی تأیید شده است، اما همچنان نیاز است اطلاعات تکمیلی درباره نحوه دستیابی این واکسن به اهداف برنامه ایمن‌سازی در کشور جمع‌آوری و تحلیل شود. تا زمان نهایی شدن این بررسی‌ها، واکسن HPV به صورت عمومی در برنامه جاری واکسیناسیون کشور قرار نخواهد گرفت.

زهرایی با بیان اینکه در حال حاضر واکسن HPV از طریق بخش خصوصی تأمین می‌شود، گفت: این واکسن هم به صورت وارداتی در بازار موجود است و هم تولید داخلی آن انجام شده و در دسترس قرار دارد. بنابراین افرادی که تمایل داشته باشند می‌توانند با مراجعه به مراکز مربوطه واکسن را دریافت کنند.

تجربه جهانی

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت درباره تجربه سایر کشورها در اجرای واکسیناسیون سراسری HPV تصریح کرد: شیوع آلودگی به ویروس HPV در همه کشورهای دنیا یکسان نیست. کشورهایی که با شیوع بالاتر و چالش جدی‌تری مواجه بودند، زودتر واکسن را وارد برنامه ملی کردند؛ از جمله برخی کشورها در منطقه قاره آمریکا و جنوب شرق آسیا. در مقابل، کشورهایی که با شیوع پایین‌تری روبه‌رو بودند، دیرتر به سمت اجرای برنامه سراسری حرکت کردند.

وی تاکید کرد: در کشورهایی که واکسن در برنامه ملی اجرا شده، نتایج مثبت آن در شاخص‌های سلامت عمومی مشاهده شده است.

واکسیناسیون برای دختران یا پسران؟

وی درباره گروه هدف واکسیناسیون نیز اظهار کرد: در حال حاضر برنامه‌ای برای اجرای عمومی واکسیناسیون در کشور تصویب نشده است، اما واکسن برای هر دو جنس قابل استفاده است. با این حال، اولویت اصلی در اغلب کشورها با دختران و زنان بوده است، هرچند برخی کشورها واکسیناسیون را برای هر دو جنس اجرا کرده‌اند.