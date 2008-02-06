اصفهانی ها برای جبران به میدان می روند، تهرانی ها برای صعود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های کاوه و صباباتری تهران فردا برای انجام دومین بازی خود در مرحله دوم پلی اف لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور در تالار بسکتبال ورزشگاه آزادی به مصاف هیئت بسکتبال شهرکرد و پتروشیمی بندرامام می روند.

شاگردان فرزاد کوهیان و مهران شاهین طبع پنجشنبه هفته گذشته درسالن تختی شهرکرد و سالن اندیشه شهرک بعثت موفق به شکست میزبانان خود شدند. این بازیکنان که دوست ندارند کارشان برای صعود به مرحله نیمه نهایی به بازی سوم بکشد فردا به قصد برد و کسب مجوز صعود درخانه، به میدان می روند.

با این حساب حساس ترین بازی فردا درسالن ملت اصفهان برگزار می شود، جائیکه شاگردان محسن صادق زاده بیشتر از هر چیز به جبران شکست می اندیشند.

تیم دوب آهن اصفهان پنجشنبه گذشته در سالن بسکتبال بابل با اختلاف 3 امتیاز (86 بر 83) مغلوب بیم مازندران شد. این تیم که در پایان دیدارهای دوره ای عنوان سوم جدول رده بندی را به خود اختصاص داده بود در صورت ناکامی در بازی امروز امید های خود را برای قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر از دست می دهند.

ذوب آهن فقط با نیت برد به میدان می رود تا در بازی سوم مقابل بیم مازندران شانس خود را برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی امتحان کند. برنامه باز ی های فردا به این شرح است:

* کاوه تهران - هیئت بسکتبال شهرکرد (تالار بسکتبال آزادی - ساعت 16)

* ذوب آهن اصفهان - بیم مازندران (سالن ملت اصفهان - ساعت 16)

* صباباتری تهران - پتروشیمی بندر امام (تلار بسکتبال آزادی - ساعت 18)