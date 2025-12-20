به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی شنبه شب در در این نخستین نشست سراسری مدیران اتحادیههای پرورش میگو استان بوشهر با اشاره به اهمیت نقش اتحادیهها در آینده آبزیپروری استان گفت: همافزایی اتحادیههای پرورش میگو، زمینهساز حرکت منسجم صنعت به سمت نوآوری و توسعه پایدار است.
وی افزود: شیلات استان بوشهر با تمام ظرفیت خود از تقویت تشکلها، استفاده از دانش روز و افزایش بهرهوری حمایت میکند و معتقد است با همدلی و برنامهریزی دقیق، میتوان جایگاه استان بوشهر را در تولید و صادرات میگوی کشور بیش از پیش ارتقا داد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: توسعه پایدار صنعت میگو، نیازمند نگاه علمی، مدیریت مشارکتی و نقشآفرینی جدی اتحادیهها است و برگزاری چنین نشستهایی میتواند مسیر تصمیمسازیهای کلان را هموارتر کند.
اولین نشست سراسری مدیران اتحادیههای پرورش میگوی استان بوشهر با هدف همافزایی، تبادل تجربیات و بررسی راهکارهای نوآورانه در مسیر توسعه پایدار صنعت میگو، با حضور مدیرکل شیلات استان بوشهر، مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر، رئیس پژوهشکده میگوی کشور، معاون آبزی پروری شیلات استان، مدیر عامل اتحادیه پرورش میگو، مدیرعامل اتحادیه تکثیر میگو و مدیرعاملان اتحادیه سایتهای پرورش میگو سراسر استان، کارشناسان حوزه آبزیپروری و دیگر اعضا، فرصتی ارزشمند برای هماندیشی در خصوص چالشها، ظرفیتها و چشمانداز پیشروی صنعت پرورش میگو فراهم کرد.
بررسی راهکارهای افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت تولید، توسعه صادرات، استفاده از فناوریهای نوین و تقویت نقش اتحادیهها در مدیریت زنجیره تولید از مهمترین محورهای این نشست بود.
در این نشست بر ضرورت تعامل مستمر میان اتحادیهها، شیلات، مراکز علمی و بخش خصوصی تأکید شد و حاضران، همافزایی اتحادیهها را یکی از عوامل اصلی موفقیت در عبور از چالشهای زیستمحیطی، اقتصادی و فنی صنعت پرورش میگو دانستند.
همچنین در این نشست بر اصلاح ساختار مزارع پرورش میگو نیز تأکید شد و حاضران خاطرنشان کردند که این اصلاحات باید هدفمند، استاندارد و متناسب با زیرساختها انجام شود. رعایت الزامات فنی و زیستمحیطی در این فرآیند، نقش مهمی در تحقق تولید پایدار و افزایش بهرهوری صنعت پرورش میگو خواهد داشت.
