اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراها در شهرستان دشتی مشخص شدند

بوشهر-فرماندار دشتی از تعیین اعضای هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی شنبه شب در نشست انتخاب معتمدین هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر، با قدردانی از حضور معتمدین و اعضای هیأت نظارت، اظهار کرد: اعضای هیأت اجرایی انتخابات شوراهای شهر در شهرستان دشتی بر اساس رأی‌گیری قانونی مشخص شدند.

وی افزود: بر اساس این آرا مجید مختاری، عبدالرضا مختاری، پرویز احمدی، محمد کاظم گلبینی‌، رضا منصوری، عصمت قاسمیان، امید بازیاری و خدر غلامیان به‌عنوان اعضای اصلی هیأت اجرایی انتخاب شدند و پنج نفر نیز به‌عنوان اعضای علی‌البدل معرفی شدند.

فرماندار دشتی با اشاره به همراهی مؤثر هیأت نظارت شهرستان، تصریح کرد: از اعضای محترم هیأت نظارت شهرستان تشکر ویژه دارم که با تعامل و همکاری مناسب این زمینه فراهم شد تا شهرستان دشتی جزو نخستین شهرستان‌های استان در تشکیل هیأت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر باشد.

وی با استناد به اصل یکصد قانون اساسی و ماده ۴۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، خاطرنشان کرد: فلسفه تشکیل شوراها و هیأت‌های اجرایی، اتکا به مردم و تحقق حکمرانی مردم بر مردم است و بر همین اساس، روند اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراها از ۲۷ آذرماه و با دستور وزیر کشور آغاز شده است.

فرماندار دشتی انتخابات را به پرنده‌ای با دو بال تشبیه کرد و گفت: یک بال هیأت اجرایی و بال دیگر هیأت نظارت است و تنها با هم‌راستایی و همکاری این دو می‌توان انتخابات سالم، قانونمند و پرشور برگزار کرد.

وی با اشاره به زمان‌بندی انتخابات، افزود: ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه انجام خواهد شد و پس از تشکیل هیأت‌های اجرایی، فاز اصلی انتخابات آغاز می‌شود تا در یازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ شاهد برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باشیم.

مقاتلی یکی از ویژگی‌های مهم انتخابات پیش‌رو را برگزاری آن به‌صورت تمام الکترونیکی دانست و گفت: این انتخابات برای نخستین‌بار به‌طور کامل الکترونیکی برگزار می‌شود که می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها، افزایش دقت و تسهیل فرآیند رأی‌گیری داشته باشد.

وی با اشاره به مشارکت بالای مردم شهرستان دشتی در انتخابات گذشته، بیان کرد: شهرستان دشتی همواره جز شهرستان‌های پیشرو در مشارکت مردمی بوده و امیدواریم با همکاری همه عوامل اجرایی و نظارتی، بار دیگر شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات پیش‌رو باشیم.

فرماندار دشتی ضمن قدردانی از همه معتمدین، اعضای هیأت نظارت و دست‌اندرکاران انتخابات، بر امانت‌داری، قانون‌مداری و اتکای کامل به رأی و اراده مردم تأکید کرد و گفت: تحقق مردم‌سالاری دینی در گرو مشارکت آگاهانه مردم و تلاش صادقانه مجریان انتخابات است.

