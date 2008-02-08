جشنواره شعر فجر گمشده بزرگ عرصه فرهنگ کشور بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، محمدحسین صفارهرندی با ابراز خوشحالی از استقبال پرشور شاعران از جشنواره گفت: خوشبختانه جشنواره شعر فجر این زمینه را فراهم کرده تا تمام شاعران کشور در سنین مختلف از پیشکسوتان شعر گرفته تا شاعران جوان و نویسندگان عرصه شعر از برپایی این جشنواره به عنوان یک گمشده بزرگ استقبال کنند.

وی افزود: تصورم این است که جشنواره شعر فجر خیلی زودتر از تصورات می تواند جایگاه خود را پیدا و ارزشهای خود را نمایان کند. امیدواریم بضاعت فراوانی که در جمع اهالی شعر کشور وجود دارد به بهانه این جشنواره رشد کند.

وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: جشنواره شعر فجر از سال گذشته تاکنون تحولات عظیمی را در عرصه شعر کشور ایجاد کرده است که از جمله این اقدامات می توان به چاپ بیش از 100 عنوان کتاب شعر توسط معاونت فرهنگی وزارت ارشاد اشاره کرد.

صفارهرندی افزود: برگزاری مراسم شعرخوانی در حضور مردم و انعکاس زنده آن از طریق صداوسیما از جمله برنامه هایی است که در مراسم اختتامیه امسال علاوه بر تقدیم جوایز به منظور ایجاد رونق و جلوه بیشتر عرصه شعر و پیوند بهتر بین شاعران و علاقه مندان شعر صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه سازمانها و نهادهای فرهنگی مختلفی به دنبال همکاری و مشارکت با وزارت ارشاد در برگزاری جشنواره شعر فجر هستند گفت: امیدواریم با فراهم کردن بسترها و حمایت بیشتر از این جشنواره شاهد رشد و بالندگی جشنواره شعر فجر در سالیان آینده باشیم.

مراسم اختتامیه دومین جشنواره بین المللی شعر فجر دوم اسفند ماه در تالار وحدت تهران برگزار خواهد شد.