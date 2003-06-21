برپايي نمايشگاه آثار نگارگري افشان پور و مهرگان در نگارخانه صبا

بر اساس اعلام روابط عمومي فرهنگستان هنر، در اين نمايشگاه كه تا بيست و دوم تير ماه داير خواهد بود، 59 اثر از مهين افشان پور و 26 تابلو از مجيد مهرگان به نمايش در مي آيد.

مهين افشان پور، متولد سال 1320 است. وي زير نظر اساتيد به نامي چون حسين شيخ، مسيري، يوسفي و الطافي در زمينه هاي طراحي، سياه قلم، نقاشي رنگ و روغن، تذهيب و گل و مرغ تحت آموزش قرار گرفته و اكنون در دانشكده هاي سوره، هنر، الزهرا و دانشكده ميراث فرهنگي مشغول تدريس است. وي داري مدرك درجه يك هنري ( معادل دكترا) ا ز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در رشته مينياتور است.

مجيد مهرگان نيز در سال 1324 در رشت به دنيا آمده است. داراي مدرك كارشناسي گرافيك از دانشكده هنرهاي تزييني (دانشگاه هنر) و دارنده مدرك درجه يك هنري در رشته نگارگري ايراني - اسلامي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. وي يكي از شاگردان استاد فرشچيان به شمار مي رود.

نمايشگاه اين دو هنرمندهرروز از ساعت 10 تا 20 در مركز فرهنگي - هنري صبا واقع در ميدان فلسطين، نبش سينما فلسطين، خيابان شهيد مظفر، پلاك 54 براي بازديد عموم علاقمندان داير است.

کد مطلب 6411