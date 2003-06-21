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۳۱ خرداد ۱۳۸۲، ۱۶:۴۱

از دوم تير ماه

برپايي نمايشگاه آثار نگارگري افشان پور و مهرگان در نگارخانه صبا

نمايشگاهي از آثار نگارگري مهين افشان پور و مجيد مهرگان از فردا در مركز فرهنگي - هنري صبا در معرض ديد عموم قرار مي گيرد.

بر اساس اعلام روابط عمومي فرهنگستان هنر،  در اين نمايشگاه كه تا بيست و دوم تير ماه داير خواهد بود، 59 اثر از مهين افشان پور و 26  تابلو از مجيد مهرگان به نمايش در مي آيد.
مهين افشان پور، متولد سال 1320 است. وي زير نظر اساتيد به نامي  چون حسين شيخ،  مسيري،  يوسفي و الطافي در زمينه هاي طراحي، سياه قلم، نقاشي رنگ و روغن، تذهيب و گل و مرغ تحت آموزش قرار گرفته  و اكنون در دانشكده هاي سوره، هنر، الزهرا و دانشكده ميراث فرهنگي مشغول تدريس است. وي داري مدرك درجه يك هنري ( معادل دكترا) ا ز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در رشته مينياتور است.
مجيد مهرگان نيز در سال 1324 در رشت به دنيا آمده است. داراي مدرك كارشناسي گرافيك از دانشكده هنرهاي تزييني (دانشگاه هنر) و دارنده مدرك درجه يك هنري در رشته نگارگري ايراني - اسلامي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است.  وي يكي از شاگردان استاد فرشچيان به شمار مي رود.
نمايشگاه اين دو هنرمندهرروز از ساعت 10 تا 20 در مركز فرهنگي - هنري صبا واقع در ميدان فلسطين، نبش سينما فلسطين، خيابان شهيد مظفر، پلاك 54 براي بازديد عموم علاقمندان داير است. 
کد مطلب 6411

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