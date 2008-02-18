میزبانان مسابقات غرب آسیا مشخص شدند/ ایران میزبان اولین دوره فوتسال بانوان

به گزارش خبرنگارمهر، در نشست اخیر 6 عضوهیئت رئیسه فدراسیون فوتبال غرب آسیا شامل سوریه ، اردن ، فلسطین ، لبنان ، عراق و ایران در امان پایتخت اردن برگزار شد ، میزبانان مسابقات مختلف زیر نظر این فدراسیون مشخص شد.

دراین نشست که ریاست آن را حسن غفاری برعهده داشت، ایران برای دومین بار به عنوان میزبان پنجمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا انتخاب شد. کشورمان پیشنهاد برگزاری این مسابقات را در دو تاریخ 14 تا 22 آگوست ( 23 تا 31 مرداد)

و 20 تا 29 آگوست ( 20 مرداد تا 7 شهریور) به فدراسیون غرب آسیا ارائه کرده است که تاریخ نهایی برگزاری این مسابقات در نشست کمیته تیم های ملی قطعی خواهد شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان تاکنون سابقه سه بارقهرمانی این مسابقات در سال های 2000 (اردن) 2004 (ایران) و 2007 (اردن) را در کارنامه خود دارد.

دراین نشست همچنین کشورمان به عنوان میزبان نخستین دوره مسابقات فوتسال بانوان غرب آسیا در سال 2008 انتخاب شد . اعضای هیئت رئیسه پیشنهاد کردند این مسابقات همزمان با پنجمین دوره مسابقات فوتبال غرب آسیا در تهران برگزار شود.

اعضای هیئت رئیسه کشور اردن را به عنوان میزبان دومین دوره فوتسال غرب آسیا در سال 2009 تعیین کردند ضمن اینکه این کشور به عنوان میزبان سومین دوره مسابقات زیر 15 سال غرب آسیا در سال 2009 تعیین شد.

دراین نشست کشور لبنان به عنوان میزبان سومین دوره مسابقات فوتبال بانوان غرب آسیا در سال 2009 معرفی شد.