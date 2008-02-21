فضای مثبت گزارش آژانس تلاش آمریکا برای صدور قطعنامه را خنثی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علاء الدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پنجمین همایش سراسری چکاد آزاد اندیشان با اشاره به سیاستهای هسته ای کشورمان در دوره سابق و دوره فعلی گفت : با همه کوتاه آمدن ها و تعلیقها و نرمشها در دوره قبلی با نامه وزرای خارجه کشورهای اروپایی مواجه شدیم که تعلیق باید ادامه پیدا کند و حتی زمان 10 سال را برای آن تصریح می کردند.

وی افزود : در مجلس ششم خیلی تلاش کردیم که الزام دولت بر فناوری هسته ای در هر شرایطی را تصویب کنیم که موفق نشدیم، اما در مجلس هفتم درست فضا برعکس شد و توانستیم چهار مصوبه الزام آور در مورد هسته ای تصویب کنیم.

بروجردی در مورد دلایل مانع تراشی آمریکا علیه برنامه هسته ای ایران تصریح کرد : علت حساسیت آمریکاییها همین است، اگر تردید داشتند که ما دانش هسته ای را داریم این قدر فشار نمی آوردند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هفتم گفت : توافق بسیار مهمی در دوره لاریجانی بین ایران و آژانس صورت گرفت که همه ایرادات آژانس احصاء شود و طبق طرح مدالیته 6 مورد اساسی را مکتوب کردند و جلسات متعددی را انجام دادیم، هر شش مورد ابهام را حل کردیم و آقای البرادعی سند رسمی به شورای امنیت و شورای حکام ارائه داده که همه ابهامات حل شده است.

وی اظهار داشت : آمریکاییها طبق معمول شیطنت خود را ادامه می دهند چون می خواهند قطعنامه سوم را به هر قیمت صادر کنند. پیش بینی می شود که گزارش البرادعی مثبت باشد و فضایی که این گزارش ایجاد می کند کمک می کند که آن اتفاق نظر صدور قطعنامه علیه ایران وجود نداشته باشد.

بروجردی اظهار داشت : آمریکاییها می خواهند قبل از گزارش البرادعی قطعنامه سوم را صادر کنند و اگر صادر بشود قطعنامه غیرحقوقی و غیرمنطقی است. ما مخالف جدی بمب هسته ای هستیم و این جای تأسف دارد که آمریکا و فرانسه بر خلاف ان.پی.تی نسل جدید بمبهای هسته ای را می سازند و آزمایش می کنند.

وی در خصوص صدور قطعنامه جدید در شورای امنیت علیه ایران گفت : احتمال صدور قطعنامه منتفی نیست و در صورت صدور این قطعنامه بنده بطلان چنین قطعنامه فرضی را اعلام می کنم.

بروجردی در پاسخ به سئوالی در مورد پیامدهای احتمالی اقتصادی قطعنامه ها بر اقتصاد کشور گفت : طبعا به لحاظ فشارهایی که قرار نیست که ما به خاطر تاثیرگذاریهای قطعنامه از حقوق ملی خودمان صرف نظر کنیم، اگر امروز شما فرمول لیبی را اجرا کنید خواهند گفت که باید موشکهایتان را هم جمع کنید. می خواهند جمهوری اسلامی تبدیل به کشوری ضعیف شود تا هروقت خواستند دوباره صدامی را علیه آن تحریک کنند.

در ادامه این همایش حجت الاسلام سبحانی نیا، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در پاسخ به سئوالی در خصوص پیامدهای حضور نیروهای آمریکایی در اطراف مرزهای کشورمان گفت : آمریکاییها مجبور شدند که نفود و قدرت ایران در منطقه را قبول کنند و پیشنهاد مذاکره به ایران هم از این جهت است.

وی با اشاره به سه دور مذاکره ایران و آمریکا گفت : در این گفتگوها دو طرف به دیدگاههای مثبتی هم رسیده اند. البته در کوتاه مدت نمی توان در نظر گرفت که روابطی بین دو کشور صورت گیرد.

سبحانی نیا تصریح کرد : تهدید حضور آمریکا در عراق را به فرصت تبدیل کرده ایم که این نشان از نقطه قوت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است.

سید محسن یحیوی عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در ادامه این همایش گفت : آمریکا هیچگاه دست از توطئه علیه انقلاب اسلامی برنداشته است و شک نکنید که آمریکا اگر بتواند به ایران حمله می کند و به انقلاب ضربه می زند.

وی توفیقات فعلی کشور را به خاطر ایستادگی بر سر ارزشهای اسلامی دانست و گفت : شرایطی بود که مجلس داشت به دامن آمریکا می افتاد و این فقط رهبرمعظم انقلاب بود که در برابر این موج ایستاد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی گفت : تجربه مجلس ششم برای ما کافی است بنابراین انتخابات مجلس هشتم باید به گونه ای باشد که از مجلس هفتم در دفاع از ارزشهای انقلاب آتشین تر باشد.