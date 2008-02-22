مدیریت بر پروژه های عمرانی توسط شهرداری موفقیت آمیز بوده است

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با توجه به حجم گسترده فعالیت های عمرانی در شهر تهران، روند انجام کارها در این پروژه ها موفقیت آمیز بوده و علی رغم سرمای بی سابقه هوا و مشکلات خاص فصل زمستان امسال روند مطلوبی در این خصوص طی شده است .

وی در ادامه خاطر نشان کرد: پیشرفت مناسب پروژه های عمرانی به خصوص در پروژه های عمرانی فرا منطقه ای نظیر بزرگراه ها، تقاطع های غیر همسطح و ... کاملا مشهود است و ارزیابی کارشناسان کمیسیون عمران شورا نیز این مطلب را تایید می کند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یاد آور شد: اعضای شورا صد در صد اعتبارات درخواستی شهرداری جهت پروژه های عمرانی را در سال جاری تخصیص داده و همکاری های لازم را با شهرداری در این خصوص انجام داده اند و شهرداری نیز مشکلی را در زمینه تامین اعتبارات نداشته است.

وی با تاکید بر موفقیت آمیز بودن روند اجرای فعالیت های عمرانی شهرداری در شهر تهران افزود: پیش بینی های اعلام شده توسط مسئولان شهرداری در مورد پروژه های عمرانی تقریبا همگی عملی شده است و استادان دانشگاه، کارشناسان و متخصصان فعالیت های عمرانی نظیر پل سازی، تونل سازی و ... که با کمیسیون عمران همکاری دارند و در فعالیت های نظارتی شورا مشارکت کرده اند ، ارزیابی مثبتی را در این زمینه اعلام نموده اند.