به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی جامعه اسلامی مهندسین، در این جلسه ضمن بررسی تحولات سیاسی روز همایش استانی سراسری جبهه متحد اصولگرایان نیز که پنج شنبه صبح برگزار شده بود، بررسی و بر ادامه حمایت از جبهه اصولگرایان تاکید شد.

در این جلسه همچنین تاکید شد اصولگرایان تحت هر شرایطی از ارایه لیست موازی خودداری کنند.

این گزارش می افزاید در این جلسه، زمان کنگره هشتم جامعه اسلامی مهندسین مشخص و قرار شد این کنگره در هفتم تیرماه 1387 برگزار شود.

مهندس باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین با تاکید بر قطعیت تغییر در اساسنامه این تشکل و عملی شدن چشم ‌انداز بیست ساله آن اظهار داشت: باید به سمت رفع موانع عضویت غیرمهندسین در این تشکل رفت و در صدد ایجاد تشکیلاتی فراگیر از نخبگان و فرهیختگان بود تا بتوان از وزن قابل توجهی که پس‌انداز شده نهایت استفاده را برد تا بسیاری از پتانسیل‌ها به قطعیت برسد و همه مباحث و لوازم یک حزب فراگیر در اساسنامه گنجانده شود و شرایط عضوگیری عام فراهم شود و موانع جذب هر کسی که در جامعه پیرامونی خود نخبه است رفع شود.

در این جلسه همچنین درباره اسم جدید تشکل نیز پیشنهاداتی مطرح و قرار شد در شورای مرکزی استان‌ها نیز در این ارتباط نظرخواهی صورت بگیرد تا در نشستی که در اردیبهشت ماه با حضور شورای مرکزی همه استان‌ها برگزار می‌شود، درباره اسم جدید این تشکل و دیگر جزئیات مرتبط با اساسنامه تصمیم‌ گیری و مکانیزم برپایی کنگره هشتم نیز طراحی شود.

بنا بر این گزارش، کمیته تغییر اساسنامه نیز که با حضور آقایان مرتضی نبوی، غلامحسین امیری ، محمد ناظمی اردکانی و به ریاست مهندس باهنر در جلسه شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین تصویب شده بود ، از روز گذشته به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

در این جلسه همچنین اعلام شد که فردا شنبه 4 اسفند بعد از ظهرنشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با سخنرانی حداد عادل و باهنر بعد از نماز مغرب و عشا در تهران برگزار ‌شود.