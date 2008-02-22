کشف یکی از علل ناباروری در مردان

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه پادوا با تجزیه ماده تناسلی 50 مرد نابارور کشف کردند که در25 درصد از موارد، ویروس بیماری ورم پوستی (Hpv) مستقیما در اسپرماتوزوئید و DNA این مردان حضور دارد.

در حقیقت این دانشمندان نشان دادند که ویروس ورم پوستی روی ویژگیهای اسپرماتوزوئید اثرات منفی می گذارد و نتایج مخربی در فرایند ورود اسپرم به تخمک دارد.

براساس گزارش پایگاه خبری سایبرمد، تاکنون اعتقاد بر این بود که این ویروس در زنان یکی از بزرگترین عوامل بروز تومور گردن رحم به شمار می رود. اکنون نتایج این کشف نشان می دهد که ویروس Hpv در مردان نیز مشکلات ناباروری را ایجاد می کند.