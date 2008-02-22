مشکل حنجره کریمی برای غیبت در نشست خبری / هواداران پرسپولیس علیه استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، کریمی در حالی از طریق دستیارانش اعلام کرد مشکل حنجره دارد و نمی تواند در نشست خبری حاضر شود که در طول 90 دقیقه بازی کنار خط بود و با بازیکنانش صحبت می کرد و حتی در برخی صحنه ها نیز فریاد می زد! حاشیه های این دیدار را در زیر می خوانید:

* تعدادی از هواداران پرسپولیس برای تشویق تیم سایپا به ورزشگاه آزادی آمده بودند. این عده در طول بازی بارها افشین قطبی را مورد تشویق قراردادند.

* هواداران تیم فوتبال استقلال در طول این دیدار بارها اکبر میثاقیان را به خاطر شکست دادن پرسپولیس تشویق کردند.

* غلامحسین پیروانی ، افشین پیروانی ، جعفر جعفری مدیرعامل باشگاه مقاومت سپاسی شیراز ، هاشم ساعدی ، عزیز محمدی و ... از جمله تماشاگران ویژه این دیدار بودند.

* بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال سایپا در طول این دیدار بارها به قضاوت مسعود مرادی اعتراض کردند. در این میان سهم علی دایی بیشتر از دیگران بود.

* هواداران تیم فوتبال استقلال در پایان این دیدار شعارهایی علیه بازیکنان استقلال سر دادند که باعث ناراحتی برخی از بازیکنان شد.

* برخی از هواداران استقلال در طول این دیدار بارهاعلیه علی دایی شعار دادند.

ناصرحجازی مدیر فنی تیم فوتبال استقلال به ورزشگاه نیامده بود اما آتیلا حجازی در جایگاه ویژه حضور داشت.