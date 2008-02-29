فقط خوردن غذای کمتر برای دیابتی ها کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فودکانسیومر اعلام کرد برای بیماران دیابتی به ویژه دیابت نوع دو فقط کم کردن کالریهای دریافتی کافی نیست و باید نوع غذاهای خود را نیز تغییر دهند.

بنابر همین گزارش استفاده از غذاهای کم چرب و سبزیجات و میوه جات می تواند به کنترل قند خون دیابتی ها کمک بیشتری کند.

با توجه به اینکه کاهش وزن برای دیابتی ها مفید است چنانچه این کاهش وزن را علاوه بر کم کردن کالریهای دریافتی با مصرف بیشتر مواد تازه مانند سبزیجات و میوه ها همراه کنند نتایج به مراتب بهتر خواهد بود.

برای این منظور صرفا" لازم نیست مصرف غذاهای نشاسته ای مانند برنج، سیب زمینی و نان را کم کنند، بلکه بهتر است از رژیم های حاوی چربی کم و فیبر بالا استفاده شود. بدین ترتیب علاوه بر کنترل قند خون می توانند اضافه وزن و کلسترول بالای خود را نیز کاهش دهند.

این قضیه به قدری اهمیت دارد که دانشمندان تعداد 99 بیمارمبتلا به دیابت نوع 2 را به مدت 22 هفته تحت بررسی قرار دادند و نیمی ازآنها را در این مدت تحت رژیم کم چرب و میوه و سبزی قرار دادند و نیم دیگر را فقط با کاهش میزان کالری دریافتی بررسی کردند.

نتیجه این که هر دو گروه موفق به کاهش وزن شدند اما افرادی که از غذاهای کم چرب و میوه و سبزی استفاده کرده بودند، سطح قند خون و میزان کلسترول شان در وضعیت مطلوبتری قرار گرفته بود.