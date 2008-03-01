تردید تحلیلگران غربی از تلاش برای صدورقطعنامه علیه ایران درشورای حکام

یک منبع آگاه در آژانس بین المللی انرژی اتمی به خبرگزاری مهر گفت: سفرای انگلیس و فرانسه در آژانس عصر چهارشنبه گذشته و در واکنش به بیانیه ای که گروه غیر متعهدها در حمایت از بازگشت پرونده ایران از شورای امنیت منتشر کردند ، با برگزاری جلسه ای موضوع تحریک سایر اعضای شورای حکام برای صدور قطعنامه ای در مورد فعالیتهای هسته ای ایران در نشست روزهای اینده آن را بررسی کردند.

به نظر می رسد این اقدام در جهت توجیه قطعنامه احتمالی شورای امنیت و یا تخریب فضای مثبت همکاری ایران و آژانس صورت گرفته باشد. ضمن اینکه صدور قطعنامه با توجه به سخنان صریح البرادعی مبنی بر بسته شدن پرونده سوالات باقیمانده بسیار بعید به نظر می رسد. همچنین سخنان آغازین البرادعی در جلسه دوشنبه اینده شورای حکام می تواند در این زمینه قابل توجه باشد.

مارک فیتزپاتریک" کارشناس مسائل منع گسترش سلاحهای هسته ای در انستیتو بین المللی مطالعات استراتژیک لندن گفت :هم اکنون توپ در حیاط نیویورک است. من نمی دانم که (آیا) شورای حکام آژانس به اتخاذ اقدامی به شکل یک قطعنامه نیاز دارد یا خیر.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه ، "جوزف سیرینسیونه" رئیس "صندوق پلاگ شیرز" که یک بنیاد مستقر درفرانسیسکو است و درباره مسائل مربوط به سلاحهای هسته ای بررسی می کند، هم مدعی شد : قطعنامه شورای حکام می تواند یک گام به سوی شورایی باشد که کنترل موضوع هسته ای ایران را از شورای امنیت هدایت می کند.

وی در عین حال افزود : روند شورای امنیت طی شده است و قطعنامه مبتنی بر دیگر تحریمها به حل این بحران چیزی نخواهد افزود. در صورتی که ایران به نظارتهای گسترش یافته مورد نیاز در پروتکل الحاقی رضایت دهد ؛ بهتر آن است که روند مربوط به موضوع ایران به آژانس بازگردد.

"گری سیمور" کارشناس منع گسترش سلاحهای هسته ای در واشنگتن هم گفت که هرگونه اقدام تنبیهی احتمالا به قدری تضعیف خواهد شد که بیشتر از تحریمهای کنونی نخواهد بود. وی ادعا کرد: در نتیجه گزارش البرادعی در واقع بهانه را برای تحریمها تقویت کرده است.

به گزارش مهر، ادعای سیمور درحالی است که در گزارش اخیر البرادعی باردیگر برصلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران و همکاریهای همه جانبه کشورمان با آژانس تاکید شده و گزارش اخیر بر حل شش موضوع مورد سئوال براساس طرح اقدام نیز صحه گذاشته است، ولی درهمین حال کشورهای غربی در روزهای اخیر بر مواضع خصمانه خویش تاکید داشته و حتی مقامهای آمریکایی اعلام اشته اند که تا زمان برگزاری انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی در ایران با هدف فشار برافکار عمومی موضوع تصویب قطعنامه را با جدیت دنبال می کنند..

تمام این اقدامات درحالی است که گزارش اخیر محمد البرادعی مدیرکل آژانس درباره فعالیتهای هسته ای ایران بر صلح آمیز بودن این فعالیتها تاکید دارد و مسائل مرتبط با موضوع هسته ای ایران را خاتمه یافته اعلام می کند، بنابراین تلاشهای غیر سازنده گروه 1+5 در شرایط کنونی هیچ گونه مبنای قانونی ندارد.