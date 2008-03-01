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۱۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۲۹

همایش "انسجام اسلامی و وحدت ملی" برگزار می‌شود

همایش بررسی راهکارهای عملی انسجام اسلامی همزمان با سالروز رحلت جانگداز رسول گرامی اسلام، حضرت محمد (ص) روز پنجشنبه 16اسفندماه درسالن کنفرانس کالج هنر حراره برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که باشرکت رهبران، اعضای سازمانها، گروههای اسلامی، نمایندگان مراکز اسلامی، دیپلماتهای سفارتخانه‌های اسلامی، سفیرو وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود، شش مقاله پیرامون بررسی وحدت اسلامی درموضوعات: چالشها وحدت اسلامی درزیمبابوه، فرصتهای انسجام اسلامی درسازمانهای مسلمان، چالش جهانی دربرابر اتحاد اسلامی، دیدگاه اسلامی در وحدت ملی، وحدت اسلامی درقاره افریقا ارائه خواهند شد.

همچنین دربخش دیگری ازبرنامه همایش موضوعات مرتبط با راهکارهای عملی وحدت اسلامی در کمیته‌های چندگانه مورد بررسی قرارخواهند گرفت و در پایان منشور وحدت اسلامی ازجانب سازمانهای اسلامی زیمبابوه صادرمی‌شوند.

کد مطلب 647780

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