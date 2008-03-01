به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که باشرکت رهبران، اعضای سازمانها، گروههای اسلامی، نمایندگان مراکز اسلامی، دیپلماتهای سفارتخانه‌های اسلامی، سفیرو وابسته فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود، شش مقاله پیرامون بررسی وحدت اسلامی درموضوعات: چالشها وحدت اسلامی درزیمبابوه، فرصتهای انسجام اسلامی درسازمانهای مسلمان، چالش جهانی دربرابر اتحاد اسلامی، دیدگاه اسلامی در وحدت ملی، وحدت اسلامی درقاره افریقا ارائه خواهند شد.

همچنین دربخش دیگری ازبرنامه همایش موضوعات مرتبط با راهکارهای عملی وحدت اسلامی در کمیته‌های چندگانه مورد بررسی قرارخواهند گرفت و در پایان منشور وحدت اسلامی ازجانب سازمانهای اسلامی زیمبابوه صادرمی‌شوند.