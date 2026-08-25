شیراز؛ بستر تحول در حکمرانی تربیتی انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین ولدان، عصر سه شنبه در جمع فعالان شبکه مدارس صدرا در شیراز با اشاره به اهمیت تربیت در نظام آموزشی اظهار داشت: فلسفه بعثت انبیا و تشکیل حکومت، تربیت انسان است و مدارس نیز زمانی می‌توانند آینده انقلاب اسلامی را تضمین کنند که بر مدار رویکرد تربیتی و تحولی حرکت کنند.

وی با بیان اینکه علوم انسانی تنگه احد انقلاب اسلامی است، افزود: خداوند متعال به عنوان نخستین مربی بشریت، تعلیم را بر مبنای تربیت قرار داده است و نظام آموزشی باید با هدف تربیت انسان در تراز خلیفه خدا و در سطوح مختلف اجتماعی، این رسالت را دنبال کند.

شیراز؛ دارالعلم و بستری برای تربیت نسل آینده

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به پیشینه تمدنی و علمی شیراز گفت: این شهر از مکتب صدرایی تا نهضت‌های اجتماعی و تربیت نخبگان در عرصه‌های نوین مانند هوش مصنوعی، همواره نقشی پیشرو داشته است.

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: همین پیشینه نشان می‌دهد شیراز ظرفیت آن را دارد که در تحول نظام تربیتی و شکل‌گیری الگوهای جدید حکمرانی تربیتی نیز نقش‌آفرین باشد.

توسعه الگوی مدارس صدرا در فارس

وی با اشاره به فعالیت ۱۶ مدرسه صدرا در فارس گفت: این مدارس با همت مدیران و کادر آموزشی امروز یک سر و گردن از بسیاری از مدارس بالاتر هستند و با استقبال مدیرکل آموزش و پرورش استان، بناست این الگو از فضای محدود کنونی به ده‌ها مدرسه دیگر در سطح استان توسعه پیدا کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: با وجود چالش‌های موجود، شبکه مدارس صدرا خود را در قبال جمعیت حدود ۹۰۰ هزار نفری دانش‌آموزان فارس مسئول می‌داند و معتقد است دانش‌آموزان این مدارس می‌توانند پیشران حرکت‌های تمدنی باشند.

هدف‌گذاری برای توسعه شبکه مدارس صدرا

حجت الاسلام ولدان با اشاره به «عهد تربیتی» برای توسعه مدارس صدرا در فارس گفت: با رسیدن این شبکه به حدود ۸۰ مدرسه، از همه مجاهدان فرهنگی که با همدلی و هم‌افزایی این مسئولیت را بر دوش می‌کشند، قدردانی می‌کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد این مسیر با استمرار فعالیت‌های تربیتی و مشارکت مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی، زمینه‌ساز تربیت نسلی توانمند و اثرگذار برای آینده انقلاب اسلامی باشد.