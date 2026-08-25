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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

ترامپ مدعی مین‌زدایی تنگه هرمز شد

ترامپ مدعی مین‌زدایی تنگه هرمز شد

رئیس جمهور آمریکا، متوهمانه ادعا کرد: تمامی مین‌ها از آب‌های بین‌المللی تنگه هرمز پاکسازی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز سه شنبه با انتشار یک پیامی در صفحه شخصی خود در تروث سوشال بار دیگر به افکار متوهمانه اش پرداخت.

رئیس جمهور آمریکا در این خصوص ادعا کرد: تمامی مین‌ ها از آب‌ های بین‌ المللی تنگه هرمز پاکسازی و یا منهدم شده‌اند. به ایران هشدار داده شده است که هرگونه کشتی یا قایقی که اقدام به کارگذاری مین‌ های جدید کند، بی‌ درنگ و به شیوه‌ ای نظام‌ مند منهدم خواهد شد.

دونالد ترامپ، سپس ادعا کرد: از طریق نیروی فضایی، ما هر وجب از تنگه را زیر نظر داریم، همانطور که کوه پیکاکس و ۳ سایت هسته‌ای دیگر که قبلا منهدم شده‌اند را نیز زیر نظر داریم. سیاست عدم تحمل در مورد کار گذاشتن مین اکنون اجرا می شود.

ادعاهای عوام فریبانه ترامپ درباره تنگه راهبردی هرمز در حالی مطرح می شود که آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل پیشتر اعتراف کرد که حرکت کشتی ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده و از زمان آغاز تجاوز به ایران قیمت نفت ۳۳ درصد افزایش یافته است.

وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک گفت که سازمان ملل آماده بررسی اجرای یک سازوکار از طریق مذاکره و احترام به حقوق حاکمیتی کشورهای ذی ربط در این منطقه است.

کد مطلب 6927669

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    نظرات

    • IR ۲۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۳
      0 0
      پاسخ
      باشه باور کردیم

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