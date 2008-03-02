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۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۱۴

معاون سلامت وزارت بهداشت:

هیچ موردی از هپاتیت E در کشور گزارش نشده است

هیچ موردی از هپاتیت E در کشور گزارش نشده است

معاون سلامت وزارت بهداشت، اظهار نظر درخصوص شیوع هپاتیت E و نگرانی هایی که برخی پزشکان متخصص داخلی ابراز داشته اند را، منوط به بررسی بیشتر موضوع دانست.

دکتر سید موید علویان در گفتگو با خبرنگار مهر، از هپاتیت E به عنوان رشته تخصصی خود یاد کرد و افزود: باید از افراد سئوال کرد که منظورشان چیست.

وی با اشاره به اینکه هپاتیت E در برخی مناطق خاص شایع است، گفت: این مشکل محدود به مناطقی است که از آب آشامیدنی ناسالم و غیربهداشتی برخوردارند.

علویان، از کشورهای پاکستان، هند، شمال عراق و جنوب ترکیه به عنوان نمونه هایی از مشاهده ویروس هپاتیت E در آن مناطق نام برد و افزود: قبلا گزارش هایی از این بیماری در استان کرمانشاه داشته ایم اما طی 6 سال اخیر هیچ موردی از این بیماری گزارش نشده است.

معاون سلامت وزارت بهداشت تاکید کرد: اگر کسی در این زمینه ادعایی دارد، باید با ارائه مستندات آن را ثابت کند.

کد مطلب 648058

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