هیچ موردی از هپاتیت E در کشور گزارش نشده است

دکتر سید موید علویان در گفتگو با خبرنگار مهر، از هپاتیت E به عنوان رشته تخصصی خود یاد کرد و افزود: باید از افراد سئوال کرد که منظورشان چیست.

وی با اشاره به اینکه هپاتیت E در برخی مناطق خاص شایع است، گفت: این مشکل محدود به مناطقی است که از آب آشامیدنی ناسالم و غیربهداشتی برخوردارند.

علویان، از کشورهای پاکستان، هند، شمال عراق و جنوب ترکیه به عنوان نمونه هایی از مشاهده ویروس هپاتیت E در آن مناطق نام برد و افزود: قبلا گزارش هایی از این بیماری در استان کرمانشاه داشته ایم اما طی 6 سال اخیر هیچ موردی از این بیماری گزارش نشده است.

معاون سلامت وزارت بهداشت تاکید کرد: اگر کسی در این زمینه ادعایی دارد، باید با ارائه مستندات آن را ثابت کند.