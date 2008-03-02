دیرکرد تسهیلات کشاورزان ایلام بخشیده شد

محمدرضا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: 27 میلیارد ریال از دیرکرد تسهیلات کشاورزان ایلامی که ناشی از خشکسالی و حوادث غیر مترقبه بود، بخشیده شده است.

وی افزود: این میزان بخشودگی در راستای ترمیم نقدینگی کشاورزان و بهره برداران استان ایلام تا سقف تسهیلات 50 میلیون ریال اجرا شده است.

خانی با اشاره به اینکه در دور اول سفرهای هیئت دولت به استان ایلام بخشودگی دیرکرد تسهیلات کشاورزان این استان در قالب مصوبه ای به بانکهای عامل ارسال شد، خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی استان ایلام نیز بعد از بررسی های به عمل آمده تاکنون بخشی از جریمه ها و دیرکرد تسهیلات کشاورزان این استان را بخشیده است.

این مسئول یادآور شد: این اقدام مهم بانک کشاورزی استان ایلام در راستای تحقق اهداف دولت نهم به منظور توسعه کشاورزی است.