  1. استانها
  2. ایلام
۱۲ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۴۲

دیرکرد تسهیلات کشاورزان ایلام بخشیده شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر ستاد شعب بانک کشاورزی استان ایلام گفت: دیرکرد تسهیلات کشاورزان این استان بخشیده شده است.

محمدرضا خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: 27 میلیارد ریال از دیرکرد تسهیلات کشاورزان ایلامی که ناشی از خشکسالی و حوادث غیر مترقبه بود، بخشیده شده است.

وی افزود: این میزان بخشودگی در راستای ترمیم نقدینگی کشاورزان و بهره برداران استان ایلام تا سقف تسهیلات 50 میلیون ریال اجرا شده است.

خانی با اشاره به اینکه در دور اول سفرهای هیئت دولت به استان ایلام بخشودگی دیرکرد تسهیلات کشاورزان این استان در قالب مصوبه ای به بانکهای عامل ارسال شد، خاطرنشان کرد: بانک کشاورزی استان ایلام نیز بعد از بررسی های به عمل آمده تاکنون بخشی از جریمه ها و دیرکرد تسهیلات کشاورزان این استان را بخشیده است.

این مسئول یادآور شد: این اقدام مهم بانک کشاورزی استان ایلام در راستای تحقق اهداف دولت نهم به منظور توسعه کشاورزی است.

کد مطلب 648089

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها