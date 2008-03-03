19 پروژه مصوب در سفر رئیس جمهور به کاشمر تا پایان سال به اتمام می رسد

حسن فتحی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کاشمر اظهار داشت: کلنگ عملیات اجرایی خط انتقال گاز به کوهسرخ از مسیر ایرج آباد - خلیل آباد به زودی به زمین زده می شود.

فرماندار کاشمر خاطرنشان کرد: امکان سنجی راه آهن فیض آباد، کاشمر، سبزوار و احداث فرودگاه منطقه ای از دیگر پروژه های مهم مطرح شده در سفر رئیس جمهور به کاشمر است که در دست مطالعه و واگذاری زمین است.

وی در خصوص احداث باند دوم جاده کاشمر - خلیل آباد بیان داشت: طرح پروژه تهیه شده و عملیات اجرایی با اعتبار 20 میلیارد ریال آغاز شده و 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

فرماندار کاشمر از اتمام 19 پروژه مصوب برای کاشمر در سفر رئیس جمهور به این شهرستان تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: پنج میلیارد و 687 میلیون ریال اعتبار در سال 86 برای این پروژه مصوب شد.

فتحی نیا ساخت 42 واحد مسکونی برای اقشار کم در آمد را از دیگر پروژه های مهم مطرح شده در سفر رئیس جمهور خواند و افزود: طرح پروژه تهیه شده و عملیات اجرایی با اعتبار چهار هزار و 700 میلیون ریال آغاز شده و تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.