بزرگترین فضاپیمای بی سرنشین فردا پرتاب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح یکشنبه (فردا) کمی پیش از طلوع آفتاب در اروپا در ساعت 03: 4 بامداد به وقت گرینویچ بزرگترین فضاپیمای خودکاری که تاکنون ساخته شده است، پرتاب می شود.

ابعاد این فضاپیما که کاملا محصول "آژانس فضایی اروپا" (اسا) است به اندازه یک اتوبوس دو طبقه و به وزن 20 تن بوده و "ژول ورن" یا "وسیله انتقال خوکار ژول ورن"( ATV) نامگذاری شده است.

این فضاپیما را موشک اروپایی "آریان 5" تا فضای بالای اتمسفر حمل می کند و سپس حسگرهای این فضاپیما با کمک راهنمای خودکار مجهز به "جی پی اس" آن را در موقعیت صحیح قرار می دهد.

براساس گزارش روزنامه گاردین، این فضاپیما با سرعت 27 هزار کیلومتر بر ساعت حرکت می کند و سپس به مدت 6 ماه در مدار خود که نزدیک مدار ایستگاه فضایی بین امللی است، باقی می ماند. در این فاصله زمانی، فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی در حدود 8 تن موادی را که این فضاپیما با خود حمل کرده است، به ایستگاه منتقل می کنند. این مواد شامل اکسیژن، آب، غذا، تجهیزات علمی و سوخت می شوند.

وظیفه دیگر "ژول ورن" انجام عملیات مهمی است که باید برای بقای ایستگاه فضایی انجام دهد. این فضاپیمای بدون سرنشین در موقعیت خلا با چهار موتور خود حرکت می کند.

به گفته مقامات اسا، در ساخت این فضاپیمای کاملا اروپایی بیش از هزار و 600 تکنسین و 30 مهندس در عرصه های مختلف همکاری کرده اند.

براساس برنامه ریزی ها، پنج ماموریت بین سالهای 2008 تا 2015 برای "وسیله انتقال خوکار ژول ورن"( ATV) پیش بینی شده است.