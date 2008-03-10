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۲۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۳۶

قیمت بلیت هواپیما گران نمی شود

شورای عالی هواپیمایی با هرگونه افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی و خارجی مخالفت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری با بیان این مطلب گفت : بر اساس مصوبه نشست شورای عالی هواپیمایی ، ثبت قیمت دریافتی روی بلیت مسافران در دفاتر فروش ، الزامی است.

رضا جعفرزاده با اشاره به لزوم دقت مسافران در دفاتر فروش برای جلوگیری از هرگونه تخلف احتمالی گفت: دفاتری مجاز به ارائه بلیت به مردم هستند که روی تابلوی آنها عبارت " دفاتر خدمات مسافرت هوایی " قید شده باشد.

وی تصریح کرد : متقاضیان سفر با هواپیما در صورت مشاهده هر گونه تخلف می توانند آن را با سامانه تلفنی 1870 بازرسی و نظارت سازمان هواپیمایی کشوری اطلاع دهند.

کد مطلب 652092

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