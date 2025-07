به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه الزهرا (س)، در پی حملات غیرانسانی و بی‌رحمانه رژیم غاصب صهیونیستی که متأسفانه به شهادت جمعی از فرماندهان ارشد، دانشمندان برجسته و مردم مظلوم ایران، از جمله زنان و کودکان بی‌گناه انجامید زهرا ناظم بکایی رئیس دانشگاه الزهرا (س) در اقدامی انسانی، بیانیه‌ای خطاب به دانشگاه‌های تک‌جنسیتی جهان صادر کرد.

در این بیانیه با استناد به آموزه‌های دینی و تأکید بر رسالت فرهنگی و علمی دانشگاه‌های زنان، آمده است:

«دانشگاه الزهرا (س) به عنوان نماد علمی بانوان جمهوری اسلامی ایران، وظیفه خود می‌داند که خواستار توجه و اقدام جدی همه مجامع بین‌المللی و نهادهای حقوقی برای دفاع از حقوق زنان و کودکان بی‌گناهی باشد که در این جنایات به درجه رفیع شهادت رسیدند.»

این بیانیه با اشاره به مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی و ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم جهانی، بر این نکته تأکید دارد که زنان ایران اسلامی نه تنها در عرصه‌های علمی، بلکه در میدان‌های مقاومت و دفاع از میهن نیز پیشگام هستند و دانشگاه‌های تک‌جنسیتی دنیا می‌توانند در تبیین این مظلومیت و پیگیری حقوق از دست‌رفته شهدا نقش مهمی ایفا کنند.

در پایان این بیانیه، ضمن قدردانی از همراهی دانشگاه‌های همسو در جهان، بر ادامه مسیر توسعه علمی و فرهنگی دانشگاه الزهرا (س) و نقش‌آفرینی در ترویج گفتمان عدالت‌خواهی و حق‌طلبی برای زنان و کودکان تأکید شده است.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ

انقلاب منحصر به فرد امام خمینی کبیر طی ۴۷ سال گذشته به نقطه‌ای رسیده است که امروز رویارویی مستقیم با جبهه کفر و نفاق جهانی را طی می‌کند در چند روز اخیر ما شاهد حملات وحشیانه رژیم غاصب صهیونیستی به مردم بی‌گناه کشورمان بودیم که طی این حملات جمع کثیری از فرماندهان ارشد، دانشمندان والامقام و مردم گناه ما اعم از زن، مرد و کودک به شهادت رسیدند.

این شهادت را به ملت بزرگ ایران و مسلمانان جهان تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم و ادامه دهنده راه این عزیزان هستیم.

این نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران مسیر مستقیم خود را در پیشرفت و توسعه برای رسیدن به مرزهای دانش در زمینه‌های مختلف به درستی انتخاب کرده است و دانشگاه الزهرا (س) به عنوان دانشگاه بانوان جمهوری اسلامی وظیفه خود می‌داند که مطالبه خود را از تمام مجامع بین‌الملی و حقوقی جهان در رابطه با حق از دست رفته زنان و کودکانی که در طی این حملات به درجه رفیع شهادت رسیدند اعلام کند.

ما خواستاریم که مجامع بین‌المللی به حقوق از دست رفته زنان و کودکان و مردم بی‌گناه ایران عزیز در این حملات بپردازند و مطالبه‌گر این حقوق هستیم. مطمئن باشید که ایران قوی‌است، مقتدر است، نخبه پرور است. هرچند که بهای سنگینی برای این حملات دادیم اما به امید خدا جبران خواهیم کرد و مسیر خود را برای رسیدن به تعالی و پیشرفت و برای اقامه حکومت عدل الهی به فرماندهی فرمانده کل قوا انجام خواهیم داد. پیروز و استوار باشید.

متن انگلیسی:

In the name of Allah, the Most Compassionate, the Most Merciful

" Those who say: 'Our Lord is Allah, ' and follow the Straight Path shall have nothing to fear nor shall they sorrow." Over the past ۴۷ years, the unique revolution of the great Imam Khomeini has reached a point where today it is directly confronting the global front of disbelief and hypocrisy. In recent days, we have witnessed the brutal attacks of the usurping Zionist regime against the innocent people of our country. During these attacks, a large number of our senior commanders, esteemed scientists, and innocent people—including women, men, and children—have been martyred. We extend our congratulations and condolences to the great nation of Iran and to Muslims around the world on the occasion of this martyrdom, and we pledge to continue the path of these beloved ones. This demonstrates that the Islamic Republic of Iran has rightly chosen its straight path toward progress and development, striving to reach the frontiers of knowledge in various fields. Alzahra University, as the women's university of the Islamic Republic, considers it its duty to call upon all international and legal bodies regarding the lost rights of women and children who attained the high rank of martyrdom during these attacks. We demand that international communities address the lost rights of women, children, and the innocent people of our dear Iran in these attacks, and we insist on claiming these rights. Rest assured that Iran is strong, powerful, and a nurturer of elites. Although we have paid a heavy price for these attacks we will compensate for it and continue on our path toward excellence and progress, establishing the government of divine justice under the leadership of the Commander-in-Chief. Be victorious and