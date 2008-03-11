پیروزی جوانان ایران مقابل عربستان / مصر دومین حریف ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز رقابت های تنیس روی میز بین المللی اوپن قطر، تیم کشورمان با نتیجه ۳ بر یک مقابل عربستان به برتری دست یافت. در این مسابقه نوشاد عالمیان در دو دیدار انفرادی خود برنده از زمین مسابقه خارج شد و مسعود یعقوبی نیز نتیجه بازی را واگذار کرد.

در بخش دوبل تیم تنیس روی میز کشورمان با ترکیب نوشاد عالمیان و حمید طاهرخانی به مصاف حریف رفت و موفق به کسب برتری شد. از طرفی تیم تنیس روی میز مصر در مصاف با سوریه به برتری ۳ بر صفر دست یافت تا حریف ایران در بازی دوم شود. دیدار تیم های ایران و مصر بعدازظهر امروز برگزار می شود.

مسابقات بین المللی تنیس روی میز اوپن قطر از امروز با شرکت ۱۳ تیم در دوحه قطر آغاز شده و به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت. این مسابقات به صورت حذفی برگزار می شود.

رقابت های تنیس روی میز بین المللی اوپن قطر در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار می شود و تیم کشورمان در رده سنی جوانان شرکت کرده است.