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۲۱ اسفند ۱۳۸۶، ۱۵:۴۲

/تنیس روی میز بین المللی قطر/

پیروزی جوانان ایران مقابل عربستان / مصر دومین حریف ایران شد

پیروزی جوانان ایران مقابل عربستان / مصر دومین حریف ایران شد

تیم تینس روی میز جوانان کشورمان دیدارهای خود در رقابت های بین المللی اوپن قطر را با پیروزی مقابل عربستان آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز رقابت های تنیس روی میز بین المللی اوپن قطر، تیم کشورمان با نتیجه ۳ بر یک مقابل عربستان به برتری دست یافت.  در این مسابقه نوشاد عالمیان در دو دیدار انفرادی خود برنده از زمین مسابقه خارج شد و مسعود یعقوبی نیز نتیجه بازی را واگذار کرد.

در بخش دوبل تیم تنیس روی میز کشورمان با ترکیب نوشاد عالمیان و حمید طاهرخانی به مصاف حریف رفت و موفق به کسب برتری شد.  از طرفی تیم تنیس روی میز مصر در مصاف با سوریه به برتری ۳ بر صفر دست یافت تا حریف ایران در بازی دوم شود.  دیدار تیم های ایران و مصر بعدازظهر امروز برگزار می شود.

مسابقات بین المللی تنیس روی میز اوپن قطر از امروز با شرکت ۱۳ تیم در دوحه قطر آغاز شده و به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت. این مسابقات به صورت حذفی برگزار می شود. 
رقابت های تنیس روی میز بین المللی اوپن قطر در دو رده سنی نوجوانان و جوانان برگزار می شود و تیم کشورمان در رده سنی جوانان شرکت کرده است.

کد مطلب 652980

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