به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم 90 دقیقه‌ای به تهیه‌کنندگی محمدرضا شفیعی تهیه می‌شود و امین زندگانی، لاله اسکندری، مجید مشیری، محمدحسین عمرانی، رامین راستاد، حسن تسعیری و ... در آن بازی می‌کنند.

لاله اسکندری در نمایی از فیلم تلویزیونی "روزهای بهم‌ریخته"

فیلمنامه "روزهای بهم‌ریخته" را سعید نعمت‌اله نوشته و داستان مردی بنام قطبی را روایت می‌کند که مبتلا به یک بیماری خطرناک است.

از عوامل این فیلم می‌توان به علی محمودی مدیر تولید، محمد حمزه‌ای دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، مرتضی غفوری مدیر تصویربرداری، محمود شاهوردی صدابردار، حسن روح‌پروری طراح صحنه و لباس، محمدرضا قومی طراح گریم، زهرا جعفری منشی صحنه، بهروز ناجی عکاس و حبیب قلی‌زاده مدیر روابط عمومی اشاره کرد.