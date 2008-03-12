اخبار رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه کاری از گروه طرح و برنامه شبکه جهانی صدای آشنا است که به مناسبت روز بمباران شیمیایی حلبچه تهیه شد. برنامه "بوی خردل، چتر مرگ" به سردبیری و نویسندگی زهرا نوروزی و تهیهکنندگی محمدتقی گلشن 25 اسفند ساعت دو و نیم بامداد به وقت تهران از این شبکه روی آنتن میرود. مژگان مشتاق کارشناس برنامه است.
ـ گروه طرح و تولید حوزه آمریکا در شبکه جهانی صدای آشنا به مناسبت شهادت امام حسن عسگری (ع) ویژه برنامهای متفاوت تهیه کرده است. این برنامه 26 اسفند ساعت یک بامداد به وقت تهران از این شبکه روی آنتن میرود. این ویژه برنامه به سردبیری مژده لواسانی و تهیهکنندگی شهلا نیساری روی آنتن میرورد.
ـ برنامه ویژه "انتظارات نخبگان از مجلس هشتم" پنجشنبه 23 اسفند ساعت 21 از رادیو گفتگو پخش میشود. این برنامه به انتظارات نخبگان وتاثیر آنها بر روند شکلگیری خواستهای عمومی و انتخاب نمایندگان مجلس میپردازد. ناصر خیرخواه سردبیر این ویژه برنامه است.
ـ نقش انواع رسانهها در کیفیت برگزاری و جهت دهی به انتخاب مخاطبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی در برنامه رادیویی گفتگوی روز مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد. این برنامه به سردبیری مازیار ناظمی پنجشنبه 23 اسفند ساعت 18 از رادیو گفتگو پخش میشود.
ـ نمایش "قصه جمعهها" روز جمعه 24 اسفند در قالب برنامه "روایت سلامت" ساعت 9 صبح به سردبیری و نویسندگی متین پارسا از رادیو سلامت روی آنتن میرود. این نمایش روایتگر نوجوانی است که فقط روزهای جمعه مادرش را ملاقات میکند.
ـ برنامه "سلامت و شریعت" پنجشنبه 23 اسفند در رادیو سلامت به موضوع نعمتهای الهی و لوازم آرایش وارداتی میپردازد. علیرضا الوندی سردبیری و تهیهکنندگی برنامه را به عهده دارد.
ـ برنامه "قرمز آبی سفید" با موضوع انتخابات پنجشنبه 23 اسفند از ساعت 9 صبح به مدت 90 دقیقه از رادیو تهران روی آنتن میرود. در این برنامه ارتباط تلفنی با فرمانداریهای شهرستانهای اطراف تهران، رئیس ستاد انتخابات کشور و هیئت نظارت بر انتخابات برقرار میشود.
ـ نخستین دوره جشنواره قصه تهران در رادیو تهران برگزار شد و قصهگویی از هلند جایزه نفر اول را به خود اختصاص داد.
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