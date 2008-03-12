با فرهنگ نباید برخورد سیاسی کرد/ زنان توانمند فضای سخت سیاسی را تلطیف می کنند

مرجان شیخ الاسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره مهمترین آسیبهایی که ممکن است به حوزه فرهنگ وارد شود، گفت: فرهنگ در کشور ما همواره مظلوم بوده و ما از حوزه سیاست در این عرصه لطمات فراوانی دیده ایم، که در این راستا باید به کمیسیون فرهنگی مجلس نیز انتقاداتی را وارد کرد.

وی افزود : وقتی بحث مظلومیت فرهنگ در کشور ما مطرح می شود اولین مسئله ای که نگاهها را متوجه خود می سازد افزایش بودجه بخش فرهنگ است، اما بنده به جرات می گویم که چند برابر شدن بودجه فرهنگ نیز به تنهایی گرهی از مشکلات این عرصه را باز نمی کند.

این کاندیدای انتخابات مجلس هشتم تأکید کرد: معتقدم مدیریت این عرصه را باید به اهلش سپرد. فرهنگ مانند سیاست نیست و برخورد سیاسی با این عرصه، فرهنگ را نه تنها اصلاح نمی کند بلکه نابود می سازد.

وی ادامه داد : بنده به عنوان مدیر یک خبرگزاری تخصصی فرهنگی تمام سعی خود را کرده ام تا با تربیت نیروی متخصص در این عرصه تاثیرگذار باشم . وی معتقد است کمیسیون فرهنگی می تواند ساختار و نظام فرهنگ کشور را دگرگون کند.

شیخ الاسلامی درباره میزان آرا و جایگاه زنان در مجلس هشتم گفت : فکر می کنم در این دوره از انتخابات زنان رأی بالایی را کسب کنند، ضمن اینکه نظرسنجی ها نیز همین موضوع را تأیید می کنند. مردم از فضای سخت سیاسی خسته شده اند و به نظر می رسد زنان توانمند در عرصه های سیاسی و اجتماعی قادرند این فضا را تلطیف کنند.

وی درباره انگیزه های خود برای حضور درمجلس هشتم، گفت : من به عنوان یک فعال رسانه ای - اجتماعی حضور در عرصه هایی که در سرنوشت مردم موثر است را بر خود فرض می دانم و فرصت اداره یک خبرگزاری با حاشیه های زیادی که به همراه دارد آزمون مدیریتی خوبی برای من بود.

این کاندیدای انتخابات مجلس هشتم در تحلیل خود از جریانات سیاسی حاضر درانتخابات گفت : این دوره از انتخابات با همه ادوار گذشته تفاوتهای جدی پیدا کرده است. حداقل در یکی دو دوره گذشته لیستهای انتخاباتی هویت بیشتری داشتند. به لحاظ تاکتیکی معتقدم که جناحهای اصلی خبط های سیاسی زیادی مرتکب شدند و فضای سیاسی می توانست کمی منطقی تر هدایت شود.

مدیرعامل خبرگزاری میراث خبر گفت : بنده به عنوان مدیر یک خبرگزاری فرهنگی طبیعی است که ارتباط و تعامل نزدیکی با افراد تاثیرگذار اکثر طیفها داشته باشم. ما به عنوان یک منبع اطلاع رسانی تخصصی بازوی موثر و مفیدی برای کمیسیون فرهنگی مجلس بوده ایم و مطمئنم این تعامل با مجلس هشتم نیز ادامه خواهد یافت.

وی در خصوص بخت خود برای راهیابی به مجلس هم گفت : بنده اساسا با تفکر فردی عمل کردن موافق نبوده و نیستم و اگر اقبال برخی از گروهها و جریانها نبود به هیچ وجه وارد عرصه انتخابات نمی شدم ، ضمن اینکه مردم ما بسیار آگاه و باهوش هستند و افراد را از چهره و نام انتخاب نخواهند کرد.