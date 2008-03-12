توسعه میادین بزرگ نفتی در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین نوذری وزیر نفت پیش از ظهر امروز در حاشیه نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر وزارت نفت توسعه میادین بزرگ نفتی کشور را در دستور کار خود دارد.

وی افزود: در همین راستا سعی داریم تولید روزانه چهار میلیون و 200 هزار بشکه را نهایی کرده و در دارخوئین نیز میزان تولید را به 150 هزار بشکه در روز برسانیم.

وزیر نفت در واکنش به افزایش چشمگیر قیمت نفت گفت: به اعتقاد ما قیمت کنونی نفت قیمت واقعی آن نیست و مسائلی چون کاهش ارزش دلار و یا مسائل مربوط به رکود اقتصادی در آمریکا و کاهش بهره های بانکی در آن کشور در این روند موثر بوده است.

نوذری همچنین در خصوص برنامه ایران در صورت تداوم شرایط کنونی در بازار نفت گفت: این موضوع به آن بستگی دارد که ببینیم رکودی که در حال حاضر آمریکا به سمت آن می رود همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر که اگر این شرایط ادامه یابد مصرف نفت نیز کاهش خواهد یافت.

وی درباره سرنوشت موضوع ارائه بنزین آزاد در ایام تعطیلات نوروزی نیز اظهار داشت: اولا ما در این خصوص برای رفاه حال مردم علاوه بر 120 لیتر سهمیه ماه فروردین، 100 لیتر نیز بنزین نوروزی به کارتهای سوخت اضافه کرده ایم که این 220 لیتر به این معناست که هر خودرو با مصرف متوسط 11-10 لیتر می تواند دو هزار کیلومتر را به راحتی طی نماید اما برای تامین رفاه بیشتر مردم نیز دولت طرح ارائه بنزین آزاد را در دستور کار خود قرار داده است.

نوذری در خصوص نتایج مذاکرات ایران با ترکمنستان برای پیگیری علل قطع گاز وارداتی ترکمنستان به ایران نیز گفت: فضای مذاکره در این خصوص باز بوده و گفتگوها در جریان است.